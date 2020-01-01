أخبار يوفنتوس اليوم | تهديد بالهبوط بسبب سواريز وعودة أبناء النادي

ما هو جديد البيانكونيري؟

فضيحة امتحان اللغة الإيطالية الخاص بلويس سواريز، وعودة ألفارو موراتا ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 24 سبتمبر 2020.

الأنباء تزيد عن تورط يوفنتوس في قضية سواريز

نشرت "لاجازيتا" و"il messagero" تفاصيل جديدة عن تورط يوفنتوس في قضية امتحان اللغة الإيطالية الخاص بلويس سواريز.

التقارير كشفت عن تورط المدير الرياضي للنادي فابيو باراتيتشي، بالإضافة لعدة تسجيلات للمحامية ماريا توركو الخاصة بالنادي تعد بمزيد من الامتحانات في نفس الجامعة ببيروجيا، وذلك رغم نفيها للأمر.

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وأشارت التقارير إلى أن يوفنتوس مهدد بعقوبة بحسب القانون رقم 32 للاتحاد الإيطالي، في حال إدانته وإثبات تورطه، بالهبوط أو خصم نقاط، ولكن في الوقت الراهن لم يتم توجيه أي اتهامات رسمياً له.

عودة ستوراري

عاد ماركو ستوراري، حارس الفريق الأسبق، للانضمام لصفوف النادي بعد اعتزاله اللعب، وسيتولى منصباً إدارياً في صفوف البيانكونيري.

وذكر النادي أن ستوراري سيتولى منصب في تطوير المواهب بالسيدة العجوز بداية من الموسم الجاري.

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موراتا يرحب بالعودة للعائلة

رحب ألفارو موراتا بفكرة العودة مجدداً لصفوف يوفنتوس، والذي وصفه بالعائلة الخاصة به، وأبدى سعادته الكبرى بالتواجد في تورينو من جديد، وذلك في حوار مع قناة النادي الرسمية.

وأكد على تفاؤله بوجود زميله السابق أندريا بيرلو كمدير فني، وقال إنه لو امتلك فقط نصف إمكانياته كلاعب في التدريب، فسيكون مدرباً ناجحاً.

أليجري يقترب من روما

بحسب "كورييري"، فروما يفكر في تعيين مدرب يوفنتوس السابق ماسيمليانو أليجري بدلاً من الحالي باولو فونسيكا في حال لم يقدم الفريق المرغوب في الأسابيع المقبلة.

ومن أجل إقناع أليجري، قد يضم روما لاعب يوفنتوس السابق ماريو ماندجوكيتش، وكذلك الحالي ماتيا دي تشيليو، والذي كان قريباً من الذئاب لولا بقاء ريك كاردسروب.