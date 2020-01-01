أخبار يوفنتوس اليوم | جاهزية ديبالا والتورط في قضية فساد

ما هو جديد البيانكونيري؟

جاهزية ديبالا للمباريات والتورط في قضية فساد ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 23 سبتمبر 2020.

تورط يوفنتوس في قضية فساد

مكالمات هاتفية تكشف تورط يوفنتوس في الفساد بقضية سواريز

ديبالا يعود للتدريبات الجماعية

عاد الأرجنتيني باولو ديبالا لتدريبات يوفنتوس الجماعية اليوم ليكون جاهزًا لمواجهة روما الأحد المقبل في الدوري.

وكان ديبالا قد تعرض للإصابة أمام ليون في إصاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ليغيب عن افتتاحية الموسم أمام سامبدوريا.

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دوجلاس كوستا قد ينتقل لولفرهامبتون

حسب توتو يوفي، فإن دوجلاس كوستا جناح يوفنتوس أصبح خارج حسابات أندريا بيرلو الذي لا يمانع رحيل اللاعب الصيف الحالي.

ويتفاوض خورجي ميندز مع إدارة ولفرهامبتون على صفقة محتملة قد تصل قيمتها إلى 37 مليون جنيه إسترليني مع رحيل دييجو يوتا لليفربول.

موراتا ينتقل ليوفنتوس رسميا

رسميًا .. يوفنتوس يعلن التعاقد مع موراتا

عقد طويل الأمد للنجم الواعد

حسب توتو يوفي، فإن يوفنتوس يستعد لتوقيع عقد طويل الأمد مع لاعبه الشاب جيانلوكا فرابوتا بعد المستوى الذي ظهر به في الفترة الأخيرة.

الظهير الأيسر الواعد لعب 23 مباراة مع فريق تحت ال23 سنة في يوفنتوس ومباراتين مع الفريق الأول ومن المتوقع أن يجدد تعاقده حتى 2025

لوكا بيليجريني على وشك الرحيل

كشف الصحفي الخاص بالانتقالات جيانلوكا دي مارزيو عن قرب رحيل اللاعب لوكا بيليجريني عن صفوف يوفنتوس.

جاء هذا حيث يقترب نادي جنوى من الحصول على خدماته في الساعات المقبلة، ولا يتبقى سوى تفاصيل قليلة لإنهاء الاتفاق.

مانشستر يونايتد يطلب خضيرة

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي مانشستر يونايتد قد طلب الحصول على خدمات اللاعب الألماني سامي خضيرة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، والتي أكدت أن اللاعب يفضل الانضمام لباريس سان جيرمان.

رونالدو يتخطى أسطورة يوفنتوس

سجل كريستيانو رونالدو الهدف الثالث ليوفنتوس أمام سامبدوريا في افتتاح مباريات البيانكونيري في الدوري الإيطالي.

هدف رونالدو هو الـ66 له مع يوفنتوس ليتجاوز بافل نيدفيد صاحب الـ65 هدفًا في 237 مباراة مع البيانكونيري.

بيرلو يفكر في كيفية إراحة رونالدو

تحدث الإيطالي أندريا بيرلو بعد مباراته الرسمية الأولى كمدربًا ليوفنتوس والتي انتصر فيها على سامبدوريا بثلاثية نظيفة.

وقال بيرلو بعد المباراة: "نفكر دائمًا في كيفية الاستفادة من رونالدو، ما زلنا في بداية الموسم وهو لا يشعر بالإرهاق ولكن عندنا نتقدم في الموسم فإنه سيكون بحاجة للراحة في المباريات الأقل أهمية. إنه شخص ذكي للغاية ويعرف جسده جيدًا وسيشعر بأوقات حاجته للراجة".

خاص | يوفنتوس يقترب من إعادة مويس كين

علم جول أنّ يوفنتوس في مفاوضات متقدمة مع إيفرتون للحصول على خدمات مويس كين على سبيل الإعارة.

وبحسب مصادرنا، فإنّ إيفرتون يقبل بإعارة اللاعب مع إلزامية الشراء في صيف 2021 بينما يوفنتوس لا يرغب في وجود بند يجبره على الشراء.

التخطيط لإعادة مويس لا يعني توقف مفاوضات ضم إدين دجيكو من روما، إذ يرغب المدرب أندريا بيرلو في التعاقد مع الثنائي.