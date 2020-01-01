أخبار يوفنتوس اليوم | ثورة إدارية ومفاجأة بعد رحيل ساري

تطورات مستمرة بعد خروج النادي الإيطالي من دوري الأبطال

ليلة حزينة لجماهير يوفنتوس، أمس الجمعة، بعد الخروج من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، رغم الفوز بهدفين مقابل هدف في الإياب أمام ليون الفرنسي.

الخروج تسبب في رحيل متوقع للمدرب ماوريتسيو ساري، لذلك نستعرض أهم الأخبار المتعلقة بالنادي الإيطالي بالصحف العالمية، حتى مساء اليوم السبت 8 أغسطس..

ثورة إدارية محتملة

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إدارة يوفنتوس تحركت سريعاً للرد على الخروج المخيب من دوري الأبطال، وذلك عن طريق إقالة ساري بشكل رسمي.

العديد من التقارير الصحفية، أشارت أيضاً إلى إمكانية رحيل فابيو باراتيتشي المدير الرياضي للنادي، بسبب عدم تمكنه من التعامل مع الفريق بطريقة صحيحة الفترة الأخيرة.

شبكة "ANSA" الإيطالية خرجت سريعاً لنفي هذه الأنباء، حيث أكدت بقاء العقل المدبر لإدارة النادي وعدم رحيله.

تكاليف الإقالة

ساري كلف يوفنتوس من الجانب الرياضي، بالخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا على يد ليون الفرنسي، وكذلك من الناحية المالية.

النادي الإيطالي سيضطر لدفع مبلغ 20 مليون يورو، بعد فسخ عقد مدربه الممتد حتى عام 2022، حيث يحصل على راتب سنوي قيمته 5.5 مليون يورو.

الأمور لا تبدو مؤكدة حتى الآن، حيث هناك إمكانية فسخ العقد بالتراضي بمقابل مادي أقل من هذا المبلغ الضخم.

مفاوضات مع بوتشيتينو

عادت الأنباء مرة أخرى، حول اهتمام إدارة يوفنتوس بالتعاقد مع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، حيث سبق وأن ارتبط بالنادي أكثر من مرة.

يوفنتوس سبق وأن تواصل مع مدرب توتنهام السابق بعد خسارة كأس إيطاليا أمام نابولي، لتعود المفاوضات مرة أخرى وفقاً لما أكدته صحيفة "ميرور" البريطانية، حيث يعتبر الأرجنتيني من أقوى المرشحين لخلافة ساري.

إنزاجي الأقرب

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أكدت أن سيموني إنزاجي مدرب لاتسيو، يعتبر هو المرشح الأقوى لخلافة ساري.

المشكلة الوحيدة أمام انتقاله ليوفنتوس، تأتي في تأهل لاتسيو لدوري أبطال أوروبا، وصعوبة إقناع نادي العاصمة الإيطالية بالتخلي عنه.

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وهو الأمر الذي يجعل بوتشيتينو هو الخيار الأسهل أمام السيدة العجوز، في حالة فشل المفاوضات مع لاتسيو.

زيدان المرشح الأول

وعلى جانب آخر أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد هو الهدف الأول لإدارة يوفنتوس.

الأمر يبدو غاية في الصعوبة، لكن النادي الإيطالي يفضل التمسك بالأمل حتى النهاية، من أجل إقناع الفرنسي بالرحيل عن فريقه الحالي.

مفاجأة محتملة

وسط الأنباء المتواصلة حول الأسماء الكبيرة والمعروفة على الساحة، الصحفي الإيطالي "جانلوكا دي مارزيو" أكد أن أندريا بيرلو قد يكون بمثابة المفاجأة لخلافة ساري.

بيرلو لا يمتلك الخبرة الكافية، حيث تم تعيينه مؤخراً كمدرب لفريق الشباب في النادي، لكنه ظهر بقوة ضمن المرشحين الساعات الأخيرة.