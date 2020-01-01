أخبار يوفنتوس اليوم | تغيير خططي وحلم بوجبا

ما هو جديد البيانكونيري؟

الاستعدادات لمباراة سبيزيا بالدوري المحلي ومحاولة ضم بول بوجبا من جديد ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 30 أكتوبر 2020.

تغيير خططي محتمل أمام سبيزيا

ذكرت "ميدياست" أن يوفنتوس قد يتحول إلى خطة 4-2-4 أمام سبيزيا الأحد لحساب الدوري الإيطالي.

وسيدفع بالثنائي مريح ديميرال ودانيلو كقلبي دفاع، ويدخل أرتور ميلو بجوار أدريين رابيو في الوسط، وعلى الجناح فيديريكو كييزا مع ديان كولوشيفسكي، وهجومياً تستمر ثنائية باولو ديبالا وألفارو موراتا.

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يوفنتوس يقرر شراء موراتا

أوضح "كالتشيو ميركاتو" أن يوفنتوس لن ينتظر نهاية الإعارة الموسمية الثنائية لمهاجمه ألفارو موراتا من أجل تفعيل بند الشراء نهائياً.

وقال التقرير إن البيانكونيري سيتفاوض يونيو المقبل مع أتلتيكو مدريد من أجل دفع القيمة النهائية البالغة 45 مليون يورو، ولكن لم يتضح بعد مصير الاستعارة الخاصة بالموسم الثاني المقدرة في حدود 10 مليون يورو أخرى.

يوفنتوس يطارد حلم بوجبا

نفس المصدر "كالتشيو ميركاتو" أوضح أن يوفنتوس لم يفقد بعد الأمل في ضم بول بوجبا من صفوف مانشستر يونايتد رغم تفعيل الأخير بند التجديد حتى 2022.

ويأمل يونايتد في تمديد بقاء الفرنسي لمدة أطول، ولكن العلاقة ليست مثالية بين الطرفين، مما يجعل يوفنتوس يأمل في إمكانية نجاح فرصه بإعادته الصيف القادم.

رونالدو يسابق الزمن

"كورييري" كشفت أن كريستيانو رونالدو سيخضع للفحص مجدداً اليوم الجمعة، وإذا أتى سلبياً بخصوص فيروس كورونا قبل الثالثة عصراً سيتاح له اللعب أمام سبيزيا.

وإذا استمرت إصابة البرتغالي، فسيعمل على الجاهزية لمباراة دوري الأبطال الثلاثاء، والتي يحتاج أن يأتي تحليله الإثنين أو قبلها سلبياً من أجل المشاركة بها.