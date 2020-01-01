أخبار يوفنتوس اليوم | تغيير أهداف خط الوسط وحسم مصير ساري

ما هو جديد البيانكونيري؟

الهدف الأول في انتقالات وسط الملعب وحسم مصير ساري ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 22 يوليو 2020.

لوكاتيلي .. أكثر من خطة بديلة

حسب سبورت ميديا سيت، فإن يوفنتوس الإيطالي لم يعد يعتبر مانويل لوكاتيلي كخيار بديل في سوق الانتقالات المقبل.

متوسط ميدان ساسوولو أصبح الهدف الأول لإدارة البيانكونيري الصيف المقبل في ظل صعوبة الوصول لجورجينو حتى الآن وانخفاض سعر لوكاتيلي عن المرشحين الآخرين.

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ومن المتوقع أن يتراوح سعر لوكاتيلي من 25 إلى 30 مليون يورو حال رحيله الصيف المقبل.

لا يمكن إيقاف رونالدو

أشاد ماوريتسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس بقدرات لاعبه كريستيانو رونالدو بعد تسجيله هدفي الفريق أمام لاتسيو في المباراة التي انتهت بفوز البيانكونيري بهدفين مقابل هدف واحد.

ساري قال في تصريحات صحفية: "عندما يشتم رونالدو الدماء يصبح لاعبًا استثنائيًا، أرى أنه يتعافى بشكل رائع وسريع بين المباريات، الأمر ليس بدني فقط بل عقلي أيضًا".

تابع باقي التصريحات .. ساري: لا يمكن إيقاف رونالدو، ولا يحتاج للراحة

فابيو باراتيتشي يحسم مصير ساري

أكد فابيو باراتيتشي المدير الرياضي بنادي يوفنتوس أن المدرب ماوريتسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس لن يرحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وقال باراتيتشي لشبكة "سكاي سبورت": "دون أي شك ماوريتسيو ساري سيكون المدير الفني الخاص بيوفنتوس خلال الموسم المقبل".

كريستيانو رونالدو يكسر حواجز الزمن وحدود الدول بثنائية لاتسيو

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ثنائية في لقاء فريقه اليوم أمام نظيره لاتسيو في اللقاء الذي يقام بينهما ضمن لقاءات الجولة الـ 34 من الدوري الإيطالي.

وكسر رونالدو بتلك الثنائية عدة أرقام قياسية، بجانب تصدره لجدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد تجاوز تشيرو إيموبيلي نجم لاتسيو.

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رونالدو: الأرقام القياسية مهمة ولا أهتم بما حققه هيجواين

قال كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس إن الأرقام القياسية مهمة للغاية لأن الناس يتذكرونها دائمًا، ولكن الأهم هو تحقيق الفوز والسعي نحو لقب الدوري الإيطالي.

وقال رونالدو: ""كان الأهم هو الفوز، كنا ننتظر مباراة صعبة أمام لاتسيو الذي قدم موسمًا جيدًا، ولكننا كنا نثق في قدرتنا على الفوز في مباراة تلعب بملعبنا".

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انتصار على إنتر خارج الميدان

حسب توتو سبورت، فإن يوفنتوس عاد بقوة لسباق الحصول على خدمات فريدريكو كييزا لاعب فيورنتينا والذي يقدر ناديه قيمته بـ50 مليون يورو.

يوفنتوس سيعتمد في سباقه مع إنتر على دفع المبلغ المطلوب كاملًا وهو ما لا تستطيع إدارة إنتر القيام به.

ساري لا يخشى الإقالة

أكد ماوريتسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس أنه لا يخشى الإقالة من تدريب الفريق في الفترة الحالية مع ازدياد الأخبار حول مستقبله بسبب تراجع النتائج.

وقال ساري في تصريحات صحفية "هل يمكن سؤال سائق الفورملا عن خوفه من السرعة؟ بالطبع لا فهي مخاطرات تأتي مع الوظيفة وإذا نت لا تستطيع تحملها فعليك ألا تعمل بها".

وأضاف مدرب يوفنتوس: "أعلم أنه في وظيفتي كل شيء سيكون جيدًا عندما تفوز وسيئ عندما تخسر، عندما تقوم بدورك فعليك ألا تخشى أي شيء مع وضع المخاطرات في الاعتبار. الآن نحن نقاتل للفوز بلقب الدوري ثم سنذهب إلى دوري الأبطال".