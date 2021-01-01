أخبار يوفنتوس اليوم | تغريم بوفون وسبب رحيل كين!

تعرف على أهم أخبار يوفنتوس لليوم الجمعة الموافق الـ 19 من فبراير 2021.

غرامة جيانلويجي بوفون وتعجيز توتنهام بالإضافة لأسباب رحيل مويس كين وآخر أخبار الإصابات ضمن أهم أنباء يوفنتوس لليوم الجمعة الموافق الـ 19 من فبراير 2021.

تغريم بوفون بسبب ازدراء الأديان!

تم تغريم النجم الإيطالي جيانلويجي بوفون حارس مرمى نادي يوفنتوس مبلغ 5000 يورو بسبب ازدراء الأديان خلال مواجهة فريقه بديسمبر الماضي أمام نظيره بارما.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "فوتبول إيطاليا"، والذي أكد أن اللاعب هرب من الإيقاف لمدة مباراة واحدة وتم الاكتفاء بتغريمه ماليًا.

توتنهام يعجز يوفنتوس في مسعاه لضم كين

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي توتنهام يرفض بيع لاعبه الإنجليزي هاري كين بأقل من 173 مليون يورو، وهو ما ينهي حلم يوفنتوس في الحصول على خدماته.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ميل سبورت"، والتي أكدت أن توتنهام لا يمانع رحيل اللاعب، لكنه يرفض أن يحصل على مبلغ أقل من المذكور، وهو ما يعني أن يوفنتوس لن يضمه بحسب ما أوضح موقع "كالتشيو ميركاتو".

شقيق مويس كين يكشف سبب رحيله عن يوفنتوس.

كشف شقيق مويس كين سبب رحيل نجم باريس سان جيرمان الحالي عن يوفنتوس في تصريحات صحفية لصالح "لا جازيتا ديلو سبورت".

وقال شقيقه: "إدارة يوفنتوس لم تكن تريد بيعه، أعتقد أن ذلك الخيار كان يخص المدير الفني ماوريتسيو ساري، لو كان أليجري استمر كان مويس سيستمر".

أرتور يعود لتشكيل يوفنتوس وبيرلو ينتظر موراتا وبنتانكور

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي يوفنتوس أصبح على وشك استعادة لاعبه البرازيلي أرتور ميلو هذا الأسبوع بعد غياب بسبب الإصابة.

كذلك ينتظر المدرب أندريا بيرلو عودة الثنائي ألفارو موراتا ورودريجو بنتانكور في مواجهة كورتوني يوم الإثنين.