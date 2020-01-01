أخبار يوفنتوس اليوم | تدعيم الشباب ونجم باريس تحت المنظار

ما هو جديد السيدة العجوز؟

وجود لاعب باريس سان جيرمان تحت المنظار وتدعيم الشباب ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 18 يوليو 2020.

يوفنتوس يتابع متوسط ميدان باريس سان جيرمان

حسب توتو سبورت، فإن يوفنتوس أبدى اهتمامه بليوناردو باريدس لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي.

يوفنتوس وضع جورجينيو لاعب وسط تشيلسي كهدف أول للبيانكونيري ثم مانويل لوكاتيلي لاعب ساسولو وفي حال فشل التعاقد مع الثنائي فإن باريدس سيكون الخيار الثالث.

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باريدس لا يشارك بشكل أساسي مع باريس سان جيرمان في الفترة الأخيرة وقد لا يمانع الرحيل بنهاية الموسم الحالي.

اهتمام بموهبة هيرتا برلين

أكد دي مارزيو أن يوفنتوس مهتم بالحصول على خدمات اللاعب الشاب لازار ساماردزيتش لاعب هيرتا برلين.

يوفنتوس يسعى لتدعيم شبابه وبناء فريق للمستقبل ويعد ابن الـ18 عامًا أحد أهم أهداف البيانكونيري مع وجود منافسة من برشلونة.

موقف لاكازيت

بدأ يوفنتوس تسريع خطواته لتدعيم خط هجومه الموسم المقبل في ظل اقتراب رحيل الأرجنتيني جونزالو هيجواين.

أحد المرشحين هو أليكساندر لاكازيت مهاجم أرسنال مع منافسة من أتليتكو مدريد الإسباني أيضًا

"لو 10 سبورت" أكدت ان يوفنتوس يتقدم بخطوات على أتليتكو مدريد حيث اجتمع مع ممثلي اللاعب وأرسنال أيضًا.

بلجريني يرفض الرحيل

حسب توتو ميركاتو، فإن لورينزو بلجريني لا ينوي الرحيل عن صفوف روما الصيف الحالي رغم اهتمام باريس سان جيرمان ويوفنتوس.

بلجريني لديه شرط جزائي في عقده بـ30 مليون يورو وسيُلغى بنهاية الشهر الحالي ولا ينوي اللاعب استخدامه للرحيل يث من المتوقع أن يجدد تعاقده مع ذئاب العاصمة.

دي ليخت يخضع للجراحة

"كورييري دي تورينو" أوضحت أن إدارة يوفنتوس تتجه نحو إخضاع مدافع الفريق ماتياس دي ليخت للجراحة بكتفه بحلول نهاية الموسم.

المدافع الهولندي تكررت معاناته من نفس الإصابة طوال الموسم، والتي أبعدته لعدة مباريات، كما اشتكى منها أمام ساسوولو في آخر المباريات.

وذكر التقرير أن الإدارة والجهاز الطبي تريد حلاً نهائياً للمشكلة وقد يأتي عبر إخضاعه للجراحة، ولكن بعد توقف المنافسات الكروية.

ساري تحت المنظار

"توتوسبورت" تحدثت عن أن مستقبل ماوريتسيو ساري، مدرب يوفنتوس، أصبح مربوطاً بتحقيق الدوري الإيطالي هذا الموسم.

إدارة النادي وضعت شرطاً من أجل استمراره الموسم المقبل وهو أن يحقق المدرب لقب الدوري الإيطالي، خصوصاً بعد العروض الباهتة الأخيرة وتراجع النتائج.

التقارير في "لاجازيتا" تحدثت أيضاً أن الجميع، بما فيهم أعضاء الإدارة واللاعبين، سيكونوا تحت التقييم بحلول نهاية الموسم.

مشاكل بالجملة حتى إدارياً

موقع "توتويوفي" استعرض مجموعة من مشاكل السيدة العجوز هذا الموسم، وأكد أنها كانت سبباً واضحاً في تراجع الأداء والنتائج.

المشاكل لم تقتصر فقط على ساري واختياراته الفنية، ولكن أيضاً على اختيارات الإدارة فيما يخص عمليات بيع اللاعبين، وخصوصاً ماريو ماندجوكيتش وميراليم بيانيتش.

بوجبا يحسم مصيره

أوضحت "ماركا" أن بول بوجبا قرر التخلي عن فكرة ترك مانشستر يونايتد والعودة إلى صفوف يوفنتوس من جديد.

الصحيفة أشارت إلى أن الفرنسي قرر الاستمرار مع ناديه الحالي، الحل الذي يراه الأفضل لمسيرته الكروية.