أخبار يوفنتوس اليوم | تحذيرات بيرلو وسخرية بيانيتش

ما هو جديد البيانكونيري؟

أجواء ما بعد السقوط الأوروبي أمام برشلونة تستحوذ على أخبار يوفنتوس اليوم، 29 أكتوبر 2020.

بيرلو: أتيت للبناء والفوز بالبطولات

حذر أندريا بيرلو، مدرب يوفنتوس، من أنه ليس سعيداً بهزيمة الفريق على يد برشلونة بدوري الأبطال، مؤكداً سعيه للبناء وتحقيق البطولات معاً.

وقال الإيطالي في المؤتمر الصحفي للمباراة إن فريقه يعلم أنه بحاجة للوقت من أجل الوصول لطريقة اللعب التي يريدها وأنه في عام للبناء، ولكن سيحاول أيضاً تحقيق النتائج والفوز بالبطولات.

المزيد من الفرق

واعترف بيرلو بحاجة فريقه للتحسن على صعيد الشخصية وخوض مثل تلك المنازلات، مشيراً إلى كونها المباراة الأولى من نوعها للعديد من لاعبيه، مما جعل الفارق جلياً بين الفريقين.

بيانيتش: يوفنتوس ليس قوياً للغاية

تحدث ميراليم بيانيتش، لاعب برشلونة، مع "ميدياست" عن فريقه السابق يوفنتوس وقال إنه ليس قوياً للغاية وإن البلوجرانا استحق الفوز وتسجيل المزيد من الأهداف.

البوسني تمنى التوفيق ليوفي وأن ينجح في الحفاظ على لقبه بالدوري الإيطالي للمرة العاشرة توالياً.

صراع على الأفضل في تويتر

المزيد من هنا.

حل عقد ساري

ذكرت عدة مصادر أن يوفنتوس وماوريتسيو ساري توصلا لاتفاق من أجل فسخ العقد الذي يربط المدرب السابق للفريق.

وبذلك يصبح ساري حراً للعودة إلى التدريب من جديد دون انتظار موافقة يوفنتوس، وسط أنباء تتحدث عن اهتمام من فيورنتينا.

انتقادات للتحكيم من إلكان

انتقد لابو إلكان، حفيد جياني أنييلي، حكم مباراة يوفنتوس وبرشلونة في دوري الأبطال مساء الأربعاء.

ونشر إلكان عبر صفحته على تويتر منشوراً كتب فيه: مبروك لبرشلونة الفوز عبر 12 لاعباً، في إشارة لمساعدة الحكم الهولندي داني ماكيلي.

Complimenti ai 12 giocatori del Barca — Lapo Elkann (@lapoelkann_) October 28, 2020

وألغى ماكيلي ثلاثة أهداف بداعي التسلل ليوفنتوس، القرارات التي أثبتت تقنية الفيديو صحتها، كما طرد مريح ديميرال بسبب تلقيه إنذارين.