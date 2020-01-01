أخبار يوفنتوس اليوم | تبادل جديد مع برشلونة واهتمام بنجم ميلان

ما هو جديد البيانكونيري؟

أنباء عن صفقة تبادلية جديدة مع برشلونة والاهتمام بنجم ميلان المنتهي عقده هاكان تشالهان أوغلو ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 14 نوفمبر 2020.

صفقة تبادلية جديدة مع برشلونة

ذكر "توتو يوفي" نقلاً عن مصادر إسبانية أن يوفنتوس وبرشلونة قد يبرمان صفقة تبادلية جديدة على شاكلة تلك التي تمت بين ميراليم بيانيتش وأرتور ميلو الصيف الماضي.

ويدور الحديث هذه المرة عن فيديريكو بيرنارديسكي وعثمان ديمبيلي كون اللاعبان لا يدخلان في خطط الفريقين بشكل رئيسي، ويحظيان باهتمام كبير من الجانب الآخر.

المزيد من الفرق

اهتمام بنجم ميلان بسبب عقده

كشفت "سكاي" أن يوفنتوس دخل هو الآخر على الخط بخصوص نجم ميلان هاكان تشالهان أوغلو بسبب وضعية عقده الحالية.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

وينتهي عقد التركي بنهاية الموسم الجاري مع ميلان، وفشل في التوصل لاتفاق من أجل تمديده بسبب الاختلاف على الراتب.

ويجذب صانع الألعاب أنظار عديد الأندية، وعلى رأسها مانشستر يونايتد، أتلتيكو مدريد، ومؤخراً يوفنتوس بحسب التقرير.

قلق بسبب بونوتشي

أوضحت "كورييري ديلا سيرا" أن إدارة والجهاز الفني ليوفنتوس يشعران بالقلق من مشاركة لاعب الفريق ليوناردو بونوتشي مع المنتخب الإيطالي.

ويعاني الفريق من نقص في الدفاع بعد إصابة جيورجيو كيليني وعدم عودة ماتايس دي ليخت للمشاركة بعد، مما يجعل بونوتشي قطعة هامة بالخط الخلفي.

ويستعد بونوتشي للعب اللقاء رقم مائة مع الأتزوري الأسبوع الحالي عبر لقاءات دوري الأمم الأوروبية، ولكن عانى من مشاكل عضلية باللقاءات الأخيرة.

خيمينيز يكشف عن رفض يوفنتوس

المزيد من هنا.

استمرار المفاوضات مع ساري

"كورييري دي تورينو" أوضحت أن إدارة يوفنتوس تأمل في التوصل لاتفاق مع المدرب السابق للفريق ماوريتسيو ساري لفسخ العقد مع بداية العام.

ويتقاضى ساري ستة ملايين يورو حالياً عن الموسم الثاني بعقده، ويحق له مبلغ مليوني يورو ونصف في حال لم يتم تمديد العقد لعام ثالث بحسب الاتفاق بين الطرفين وقت تعيينه.

مفاوضات مع ألابا

كشفت "توتوسبورت" أن يوفنتوس بدأ في تحركاته من أجل التعاقد مع دافيد ألابا بعد نهاية عقده في بايرن ميونخ.

وكشف النادي الألماني أنه لن يجدد عقد المدافع النمساوي بعد تعطل المفاوضات مع وكيله ووالده بسبب المغالاة في الراتب.

التقرير تحدث عن أن يوفنتوس وضع دييجو كارلوس، لاعب إشبيلية، كبديل في حال الفشل في التوصل لاتفاق مع ألابا.