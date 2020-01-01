أخبار يوفنتوس اليوم | بيرلو يكشف عن أسلوبه، وصفقات جديدة في الطريق

تعرف على أهم أخبار يوفنتوس لليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2020.

موقف هيجواين وأفكار أندريا بيرلو، بالإضافة للصفقات الجديدة ضمن أهم أخبار يوفنتوس لليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2020.

بيرلو يكشف موقف هيجواين

أكد أندريا بيرلو المدير الفني لنادي يوفنتوس أن هيجواين لن يستمر في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بيرلو في مؤتمر يوفنتوس الصحفي اليوم وقال: "لقد اتفقنا مع هيجواين أن الوقت مناسب لرحيله عن الفريق".

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بيرلو يوضح أسلوبه في يوفنتوس

كشف أندريا بيرلو المدير الفني لنادي يوفنتوس عن الأسلوب الذي سيتبعه في الفريق خلال الموسم الأول بالنسبة له في صفوفه.

وقال بيرلو: "أريد عناصر تساعدني على تنفيذ أفكاري، نسعى للاحتفاظ بالكرة، وعند خسارتها نستعيدها بأسرع وقت ممكن".

يوفنتوس يريد ثنائي باريس ونابولي

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي يوفنتوس مهتم بالحصول على خدمات اللاعب أركاديوش ميليك مهاجم فريق نابولي.

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جاء هذا بحسب ما أوضح جيانلوكا دي مارزيو الصحفي الخاص بالانتقالات، والذي أكد أن ليوناردو باريديس نجم باريس سان جيرمان ضمن قائمة اهتمامات يوفنتوس أيضًا.

الخسارة في هيجواين

كشفت تقارير صحفية اليوم أن إنهاء عقد اللاعب الأرجنتيني جونزالو هيجواين سيتسبب في خسارة يوفنتوس لحوالي 18 مليون يورو.

