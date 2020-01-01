أخبار يوفنتوس اليوم | بيرلو يعلن حاجته لمهاجم والتخلي عن كوستا

تعرف على أهم أخبار يوفنتوس لليوم الـ 13 من سبتمبر.

انتصار ودي كبير على نوفارا والاحتياج لمهاجم والتخلص من دوجلاس كوستا ضمن أهم أخبار يوفنتوس لليوم الـ 13 من سبتمبر.

انتصار ودي كبير

حقق يوفنتوس انتصارًا كبيرًا على نوفارا بخماسية نظيفة في إطار استعداداته لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإيطالي.

وسجل أهداف يوفنتوس كلًا من كريستيانو رونالدو وآرون رامسي وماركو بياتسا ومانولو بورتونوفا وهانس نيكولوسي.

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الحاجة لمهاجم

أعلن أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس عن حاجته للتعاقد مع مهاجم الصيف الحالي.

وقال بيرلو في تصريحات صحفية بعد الانتصار على نوفارا: "أنا بحاجة لمهاجم في أقرب وقت ممكن لكن سوق الانتقالات طويل ويغلق في الخامس من أكتوبر لذلك علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث".

أسلوب جديد للعب مع بيرلو

أكد أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس أن فترة إعداد الفريق قصيرة ولكنه يحاول الوصول لأسلوب لعب مفيد للجميع.

وقال بيرلو في تصريحات صحفية بعد مباراة نوفارا: "نحاول تجربة حلول مختلفة بأربعة لاعبين في الدفاع ويتحول لثلاثة حال الاستحواذ، يتبقى لدينا أسبوع واحد للتحضير ولكن اللاعبين مستمتعين بما يحدث ويرغبون في العمل".

دوجلاس كوستا على قائمة الراحلين

حسب مصادر جول، فإن يوفنتوس وضع لاعبه دوجلاس كوستا على قائمة الراحلين خلال الصيف الحالي.

سبب فعل يوفنتوس هو إصابات اللاعب الكثيرة والتي أبعدته عن الملاعب لفترات طويلة.

اللاعب ارتبط اسمه بمانشستر يونايتد وناديه السابق بايرن ميونخ مع وجود عروض من بعض الأندية في الإمارات.

وكيل سواريز : لم يتفق مع يوفنتوس ولديه أكثر من عرض

أكد واحدًا من وكلاء النجم الأوروجوياني لويس سواريز أن لاعب برشلونة الحالي لم يتفق بعد مع نظيره يوفنتوس على الانضمام لصفوفهم هذا الصيف.

وقال الوكيل: "سواريز لديه الحرية الكاملة في اختيار فريقه القادم لو رحل عن برشلونة، لديه الكثير من العروض في الوقت الحالي".

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لاكازيت يصدم يوفنتوس

أعلن ألكسندر لاكازيت، لاعب آرسنال، استمراره في الجانرز الموسم المقبل، في الوقت الذي حثّ فيه زميله بيير أوباميانج على تمديد عقده والبقاء برفقته في ملعب الإمارات.

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وكانت تكهنات قد تحدثت عن إمكانية مغادرة لاكازيت الجانرز وسط اهتمام أندية كثيرة يأتي في مقدمتها يوفنتوس، إلا أن قرار الدولي الفرنسي يبدو واضحًا وصارمًا للغاية بفعل وجود ميكيل أرتيتا في منصب المدير الفني للفريق.

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بارما يفاوض لاعب يوفنتوس

نادي بارما يسعى للحصول على خدمات اللاعب الكرواتي ماركو بياتسا من صفوف يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي المتخصص في الانتقالات جيانلوكا دي مارزيو، والذي ذكر أن اللاعب لوكا بيليجريني دخل في المفاوضات أيضًا.

جيرو ينفي التفاوض مع يوفنتوس

نفى اللاعب الفرنسي أوليفييه جيرو نجم فريق تشيلسي أن يكون هناك أي مفاوضات مع نظيره يوفنتوس خلال الفترة الحالية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وقال خلالها: "يوفنتوس؟ لم يتم توقيع أي شيء، في الوقت الحالي تركيزي مع تشيلسي".