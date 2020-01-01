أخبار يوفنتوس اليوم | بوفون والرقم القياسي وديبالا يشعل شائعات بوجبا

ما هو جديد السيدة العجوز؟

اقتراب جيانلويجي بوفون من رقمه القياسي ومفاوضات تجديد عقد باولو ديبالا ضمن أبرز أخبار يوفنتوس اليوم، 3 يوليو 2020.

بوفون يقترب من الرقم القياسي

ذكرت "لا ريبوبليكا" أن جيانلويجي بوفون سيكون على الأرجح أساسياً في مباراة تورينو المقبلة لحساب الدوري الإيطالي.

مشاركة بوفون سترفعه إلى 648 مباراة في السيري آ، متخطياً باولو مالديني في قمة أكثر اللاعبين مشاركة بالمسابقة، ويصبح حامل الرقم القياسي.

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مفاوضات لتمديد عقد ديبالا

"كورييري" أكدت أن المفاوضات مستمرة في الأيام الماضية بين نجم الفريق باولو ديبالا عبر وكيله ويوفنتوس من أجل تمديد عقده.

اللاعب يطالب براتب 12 مليون يورو خصوصاً بعد الحالة الفنية الممتازة التي ظهر عليها منذ عودة المسابقات بعد التوقف.

هل لمح ديبالا إلى عودة بوجبا؟

تحدث باولو ديبالا عبر "تويتش" عن من وصفهم بالزملاء السابقين الذين يرغبون في العودة ليوفنتوس بسبب العقلية الانتصارية للفريق.

ديبالا ذكر أنه دائم الحديث مع عديد اللاعبين ممن غادروا النادي وأن الكثير منهم يرغب بالعودة حتى لو كان سعيداً مع فريقه الحالي.

البعض اعتبر تصريحات ديبالا تشير إلى إمكانية عودة بول بوجبا من مانشستر يونايتد بعد عودة الحديث عن الموضوع.

بحث عن ظهير أيسر

"كورييري" أيضاً تحدث عن موقف مركز الظهير الأيسر، سواء استمر أو رحل أليكس ساندرو الموسم المقبل.

الحل الأول هو إيمرسون بالمييري، لاعب تشيلسي، ولكن إنتر دخل على الخط بقوة، وهناك تفكير في دافيد ألابا أو إعادة لوكا بيليجريني.