أخبار يوفنتوس اليوم | المرشحون لخلافة هيجواين وصفقة جديدة من برشلونة

تعرف على أهم أخبار يوفنتوس لليوم الأربعاء الأول من سبتمبر 2020.

التفاوض مع عديد المهاجمين وقرب رحيل هيجواين بالإضافة لرحيل ماتيا بيرين ضمن أهم أخبار يوفنتوس لليوم الثلاثاء الأول من سبتمبر.

دجيكو الخيار الأول ليوفنتوس

أوضحت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن اللاعب إدين دجيكو نجم روما لا يزال الخيار الأول بالنسبة ليوفنتوس في سوق الانتقالات حاليًا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، والتي أكدت أن النادي ينتظر اتفاق روما مع أركاديوش ميليك من أجل ضم دجيكو.

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هيجواين يقترب من وداع يوفنتوس

أوشك النجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين على الرحيل عن صفوف نادي يوفنتوس بعد رفض المدرب الجديد أندريا بيرلو لتواجده مع الفريق.

أياكس يعد سواريز بتخليصه من برشلونة

جاء هذا بحسب كشف جيانلوكا دي مارزيو، والذي أكدت أن إجراءات فسخ تعاقد اللاعب جارية الآن وأوشكت على الانتهاء.

بيرين يعود لجنوى

أكدت تقارير صحفية أن نادي يوفنتوس اتفق مع نظيره جنوى على رحيل لاعبه ماتيا بيرين لصفوف الأخير على سبيل الإعارة.

وسيخضع اللاعب للفحوصات الطبية يوم الأربعاء من أجل الإعلان الرسمي عن الصفقة التي ستكون لمدة موسم واحد فقط.

بيرلو غير مقتنع بدي تشيليو ودانييلو

كشفت تقارير صحفية اليوم أن أندريا بيرلو المدير الفني الجديد لنادي يوفنتوس غير مقتنع تمامًا بالثنائي ماتيا دي تشيليو والبرازيلي دانييلو ويفكر في رحيلهما عن النادي.

المعركة مع ميلان مستمرة

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن معركة ضم اللاعب فيدريكو كييزا من صفوف فيورنتينا لا تزال مستمرة بين يوفنتوس وميلان.

وأوضح موقع "فيولا نيوز"، أن فيورنتينا لا يزال مصرًا على مبلغ الـ 70 مليون يورو كسعر للاعبه.

كيليني: مقارنة بيرلو وساري غير صحيحة

رفض جورجيو كيليني نجم فريق يوفنتوس فكرة مقارنة المدرب الجديد للفريق أندريا بيرلو بالسابق ماوريتسيو ساري.

وقال كيليني: "لدي الكثير من الاحترام لساري ولبيرلو، لكن يجب أن أقول أن المقارنة بينهما لا يمكن أن تتم".