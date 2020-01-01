أخبار يوفنتوس اليوم | الخسارة في سوق الانتقالات وحسم الدوري الإيطالي

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حسم لقب الدوري الإيطالي والتشكيل المتوقع لمباراة سامبدوريا وخسارة سباق ضم نجم أيرلندا ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 26 يوليو 2020.

إنتر يتغلب على يوفنتوس في ضم نجم أيرلندا

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي إنتر قد اقترب من ضم اللاعب كيفين زيفي لاعب فريق شامروك روفرز الأيرلندي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن"، والتي أكدت أن النادي الإيطالي قد تغلب على يوفنتوس بالفعل في الحصول على خدمات اللاعب.

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ساري سيكون أقدم من يحقق الدوري الإيطالي

سيكون المدرب ماوريتسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس هو أكبر من حقق لقب الدوري الإيطالي في تاريخ البطولة.

المدرب إذا فاز اليوم على سامبدوريا سيحسم اللقب لصالح فريقه وهو في عمر الـ 61 وستة أشهر، أكبر من نيلس ليدهولم مدرب روما الأسبق الذي حقق اللقب عام 1983 وهو في عمر الـ 60 وسبعة أشهر.

التشكيل المتوقع لمواجهة سامبدوريا

كشفت تقارير صحفية عن التشكيل المتوقع لنادي يوفنتوس في مواجهة اليوم الحاسمة أمام نظيره يوفنتوس في الجولة الـ 36 من الدوري الإيطالي.

التشكيل جاء كالتالي:

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فويتشيك شتشيسني، ودانيلو، وماتايس دي ليخت، وليوناردو بونوتشي، وأليكس ساندرو، ورودريجو بينتانكور، وميراليم بيانيتش، وأدريان رابيو، وفيديريكو بيرنارديسكي، وباولو ديبالا، وكريستيانو رونالدو.

بوتشيتينو قد يوافق على يوفنتوس

حسب مصادر جول في إيطاليا، فإن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني السابق لتوتنهام قد يوافق على الانتقال ليوفنتوس الصيف المقبل.

بوتشيتينو سيكون هدفًا لأكثر من فريق الصيف المقبل والذي من ضمنها قد يكون يوفنتوس الذي رغم اقترابه من الفوز باللقب التاسع على التوالي إلا أن أداء الفريق مع ساري قد يُعجل برحيله.

العائق أمام يوفنتوس سيكون راتب بوتشيتينو الذي سيكون بين 11 إلى 12 مليون يورو ولكن الأمر غير مطروح حتى الآن داخل جدران يوفنتوس.

مانشستر يونايتد ورابيو

يستعد مانشستر يونايتد لتقديم عرض ليوفنتوس من أجل ضم أدريان رابيو الصيف المقبل، حسب تأكيدات توتو سبورت.

ومن المتوقع أن يصل عرض مانشستر يونايتد إلى 30 مليون يورو ويظل رحيل اللاعب من عدمه أمر محير في ظل مستوى رابيو الحالي.

عودة محتملة لرامسي إلى البريميرليج

حسب توتو ميركاتو، فإن يوفنتوس عرض على تشيلسي إجراء صفقة تبادلية بين الثنائي أرون رامسي وجورجينيو الصيف المقبل.

ويرغب يوفنتوس في الحصول على خدمات جورجينيو إلى جانب رغبة تشيلسي في بيع اللاعب وقد يكون رامسي الحل لحسم الصفقة.

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