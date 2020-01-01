أخبار يوفنتوس اليوم | التخلص من ديبالا وحقيقة التعاقد مع كوتينيو

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التخلص من ديبالا وحقيقة انتقال كوتينيو ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 30 نوفمبر 2020.

مبادلة ديبالا بإيكاردي

يمكن ليوفنتوس متابعة صفقة مبادلة تشمل إرسال باولو ديبالا إلى باريس سان جيرمان مقابل ماورو إيكاردي، كما ورد في كالتشيو ميركاتو.

من المرجح أن تحدث المبادلة في الصيف حيث يعاني يوفنتوس لإبقاء ديبالا على صفقة جديدة، ومعجبين منذ فترة طويلة بإيكاردي.

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صفقة تبادلية ممكنة بين يوفنتوس إنتر

حسب سبورت ميديا ست، فإن صفقة تبادلية قد تحدث بين يوفنتوس وإنتر ميلان خلال سوق الانتقالات القادم.ش

لم يجدد باولو ديبالا تعقده حتى الآن مع يوفنتوس مع تراجع مستواه فإن خروجه أصبح ممكنًا والحديث حول صفقة تبادلية ممكنة مع كريتسيان إريكسن الذي لا يعيش أفضل أيامه مع إنتر أيضًَا.

إنتر قد يدفع مبلغًا قدره من 40 إلى 50 مليون يورو بجانب صانع الألعاب الدنماركي للحصول على خدمات باولو ديبالا.

الإدارة تدافع عن ديبالا

دافع المدير الرياضي فابيو باراتيتشي عن نجم فريقه باولو ديبالا بعد العروض الهزيلة في الفترة الماضية.

وذكر باراتيتشي مع "سكاي" أنه يشعر بالهدوء كما كان الوضع مع دي ليخت الموسم الماضي والانتقادات بحقه، ويثق في قدرة ديبالا على التحسن ورفع المستوى.