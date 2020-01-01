أخبار يوفنتوس اليوم | خيانة أليجري لنعطية ورونالدو يحتفل بفريق الطفولة

ما هو جديد البيانكونيري؟

تصريحات المهدي بنعطية حول المدرب السابق ماسيلميانو أليجري، واحتفاء كريستيانو رونالدو بفريق الطفولة ضمن أبرز أخبار يوفنتوس لليوم الثلاثاء الخامس من مايو 2020.

بنعطية: أليجري خانني

كشف المهدي بنعطية، لاعب يوفنتوس السابق، أنّ مدرب الفريق ماسيليماينو أليجري خانه لأنّه لم يمنحه فرصة للمشاركة بعد الخسارة من نابولي.

وأكد الدولي المغربي أنّه لعب مباراة جيدة أمام نابولي بعد إصابة جورجيو كيلليني ولكنّ المدرب اعتبره مسؤولا عن الهدف الذي أدى لخسارة المباراة.

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ووصف اللاعب في حوار مع شبكة "سكاي إيطاليا" هذا الأمر بالخيانة.

كريستيانو رونالدو يحتفل مع فريق الطفولة

احتفل كريستيانو رونالدو مع فريق ناسيونال ماديرا بالعودة إلى دوري الدرجة الأولى البرتغالي.

اللاعب ظهر وهو يحمل بطاقة عضويته في ماديرا وتمنى لهم التوفيق بعد إلغاء دوري الدرجة الثانية وإعلان عودتهم إلى الدرجة الأولى.

تأخر عودة التدريبات في يوفنتوس

قد يتأخر نادي يوفنتوس في العودة إلى التدريبات في إيطاليا بسبب تواجد أكثر من لاعب خارج البلاد أو في الحجر الصحي على رأسهم كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا.

ومن المتوقع أنّ تعود كل الفرق للتدريبات بينما يتأخر البيانكونيري مما قد يؤثر على موقف الفريق.

يوفنتوس يطمئن الجمهور على ماتويدي وروجاني والقلق على ديبالا

كشف نادي يوفنتوس الإيطالي عن تحسن صحة بليز ماتويدي وروجاني وخروجهما من الحجر الصحي منذ فترة وبالتالي قد ينضمان للتدريبات.

البيان لم يتحدث عن باولولا ديبالا المصاب أيضًا بكورونا مما يثير المزيد من القلق حول حالة اللاعب.