أخبار يوفنتوس اليوم | أزمة رونالدو وأنباء إلغاء الدوري تتزايد

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أزمة بسبب رونالدو وأنباء عن احتمالية إلغاء الدوري ضمن أبرز أخبار يوفنتوس لليوم الإثنين الرابع من مايو 2020.

استدعاء الأجانب

قرر نادي يوفنتوس استدعاء لاعبيه الأجانب من خارج البلاد تمهيدًا لعودة التدريبات المحتملة 18 مايو المقبل.

اللاعبون سيقضون 14 يومًا في الحجر الصحي بعد العودة للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا.

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إنتر وريال مدريد يزاحمان يوفنتوس على بوجبا

أوضحت صحيفة "ديلي ميل" أن نادي ريال مدريد لا يزال يحلم بالحصول على خدمات النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الحالي.

كما ذكرت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" أن إنتر سيبيع عدة لاعبين هذا الصيف من أجل تمويل صفقة ضم بوجبا من الشياطين الحمر، وهو ما يصعب الأمور على يوفنتوس.

بيانيتش يقترب من الرحيل

بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" فنادي برشلونة يقترب من الحصول على خدمات اللاعب ميراليم بيانيتش نجم وسط ملعب يوفنتوس الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات لا تزال جارية بين برشلونة ويوفنتوس بشأن سعر لاعب وسط روما السابق لكنها تسير في طريق سليم.

"يوفنتوس مثل برشلونة"

مدرب نادي جريميو ريناتو بورتالوبي أكد في تصريحات صحفية أن يوفنتوس يمكنه الحصول على خدمات أرتور لاعب وسط برشلونة حيث يتساوى الفريق الإيطالي مع نظيره الكتالوني في العديد من الأمور الفنية والمالية.

وقال المدرب: "لو كنت أعتمد على لاعب مثله لم أكن لأبيعه أبدًا، هنا نتحدث عن فريقين بنفس القوة المالية، ليس كما كان الوضع بين برشلونة وجريميو، يوفنتوس على نفس مستواهم".

بوجبا يكلف 100 مليون يورو

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن صفقة عودة بول بوجبا لصفوف يوفنتوس من مانشستر يونايتد ستكلف النادي على الأقل 100 مليون يورو.

مارسيلو يصدم يوفنتوس

البرازيلي مارسيلو نجم ريال مدريد يؤكد أنه مستمر مع النادي الملكي وأن يوفنتوس وكريستيانو رونالدو خارج حساباته، تصريحاته كاملة من هنا .