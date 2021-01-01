أخبار يوفنتوس اليوم | اقتراب الأمريكي ورفض كوالياريلا

ما هو جديد البيانكونيري؟

ميركاتو الشتاء الخاص بالفريق ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 8 يناير 2021.

كوالياريلا يرفض يوفنتوس

نشر فابيو كوالياريلا، لاعب سامبدوريا، رسالة طويلة عبر حسابه على "إنستجرام" ألمح فيها لرفضه عرض يوفنتوس وتفضيله الاستمرار مع فريقه.

وانتشرت أنباء عن رغبة يوفنتوس في ضم صاحب الثمانية وثلاثين عاماً بيناير الحالي، لتكون فترته الثانية مع الفريق.

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يوفنتوس يقدم عرضه لرينولدز

أوضح "فابريزيو رومانو" أن يوفنتوس تقدم بعرض رسمي لضم بريان رينولدز، لاعب دالاس الأمريكي.

اللاعب الذي يحظى باهتمام روما وبروج أيضاً عرض يوفنتوس ضمه مقابل سبعة ملايين على شكل إعارة مع إلزامية الشراء.

يوفنتوس يحسم صفقة روفيلا

أوضحت "كورييري" أن يوفنتوس قد حسم صفقة ضم الشاب نيكولو روفيلا من صفوف جنوى وسيتم الإعلان عنها رسمياً في الأيام القادمة.

متوسط الميدان الإيطالي الشاب سيستمر على سبيل الإعارة من جنوى حتى 2022 بحسب التقرير ليحصل على فرصته للعب أساسياً.

أنييلي يلمح لفكرة السوبرليج

تحدث رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي مع "Linkiesta Forecast" حول تطوير صناعة كرة القدم وأهمية جعلها جذابة للجمهور.

أنييلي أشار إلى أن الأجيال الجديدة من المشجعين ليست مهتمة بشكل كبير باللعبة، ولذا يجب العمل على تحديثها وجعلها مواكبة للعصر ومتطلباته، ما اعتبره البعض إشارة إلى فكرة السوبرليج.