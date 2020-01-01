أخبار يوفنتوس اليوم | احتمالية عودة بوجبا وصفقة تبادلية جديدة مع برشلونة

ما هو جديد البيانكونيري؟

احتمالية التعاقد مع بوجبا وصفقة تبادلية جديدة مع برشلونة ورفض المفضالة بين رونالدو وميسي ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 8 ديسمبر 2020.

بوجبا قد ينتقل ليوفنتوس

أعلن مينو رايولا، وكيل اللاعبين الشهير، أن موكله بول بوجبا قد انتهى وقته بالفعل مع مانشستر يونايتد، في إشارة إلى أن رحيله سيحدث الصيف المقبل.



رايولا في حوارٍ مع شبكة توتو سبورت الإيطالية قال: "الأمر انتهى بالنسبة لبول بوجبا ومانشستر يونايتد".



وأضاف: "بول لم يعد سعيدًا في مانشستر يونايتد لأنه لا يستطيع التعبير عن نفسه بالطريقة التي يريدها أو يتوقعها، إنه يحتاج إلى فريق جديد وهواء جديد".



"عقده يمتد لـ18 شهرًا آخر، أعتقد أن أفضل حل لبوجبا وللنادي هو أن يرحل في فترة الانتقالات القادمة، إذا لم يكن كذلك، فإن يونايتد يعرف أنه يجازف بفقدان اللاعب مجانًا لأنه لا نية لدينا لتمديد العقد.".



وأكمل رايولا تصريحاته: "ربما يكون يوفنتوس هو وجهته المقبلة، لما لا؟ فعلاقته بالنادي وزملائه هناك ممتازة، وفي تلك الأوقات الصعبة لا توجد العديد من الأندية التي تستطيع ضم بوجبا، والأهم أن تكون الرغبة موجودة".

صفقة تبادلية جديدة مع برشلونة

حسب سبورت ميديا ست، فإن برشلونة قد يعرض على يوفنتوس عقد صفقة تبادلية جديدة بعد انتقال أرتور ميلو وميراليم بيانيتش الصيف الماضي.

برشلونة يرغب في الحصول على خدمات باولو ديبالا الذي أصبح قريبًا من مغادرة يوفنتوس في مقابل انتقال البرازيلي كوتينيو إلى البيانكونيري.

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تدعيم الهجوم بصفقات مجانية

حسب توتو يوفي، فإن يوفنتوس يرغب في تعديم خط هجومه بصفقات مجانية خلال الصيف المقبل.

الصحيفة أشارت للثنائي أولفييه جيرو من تشيلسي وميليك من نابولي مع انتهاء عقودهما الصيف المقبل وتتم المفاضلة بينهما لاختيار مهاجم جديد يتواجد إلى جانب ألفارو موراتا الذي يقدم مستويات جيدة منذ عودته لصفوف الفريق.

قائمة برشلونة لمواجهة يوفنتوس

أعلن نادي برشلونة قائمته لمواجهة يوفنتوس في ختام دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

القائمة شهدت تواجد قائد الفريق ليونيل ميسي بعد غياب كما عاد المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي من الإصابة.

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