أخبار يوفنتوس اليوم | اتصال بيرلو بدجيكو وطلب نجم برشلونة

تعرف على أهم أخبار يوفنتوس لليوم الأحد الموافق الـ 30 من أغسطس 2020.

التعاقد مع وستون مكيني واتصال أندريا بيرلو بإدين دجيكو وطلب الحصول على أرتورو فيدال من برشلونة ضمن أهم أخبار يوفنتوس لليوم الأحد الموافق الـ 30 من أغسطس 2020.

رسميًا .. يوفنتوس يعلن التعاقد مع وستون مكيني

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي إتمام التعاقد مع وستون مكيني من صفوف شالكه الألماني ليكون أول تعاقدات المدرب الجديد أندريا بيرلو.

مكيني تجاوز الفحص الطبي وانضم إلى بطل الدوري الإيطالي على سبيل الإعارة مقابل مقابل 4.5 مليون يورو مع أحقية الشراء في الصيف المقبل.

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بيرلو يتصل بدجيكو

تواصل أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس مع اللاعب البوسني إدين دجيكو للحديث معه حول دوره في الفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، حيث أكد له أنه سيلعب خلف ديبالا ورونالدو في خطة 3-4-1-2.

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هيجواين يتفاوض مع إنتر ميامي

جونزالو هيجواين نجم فريق يوفنتوس يتفاوض في الوقت الحالي مع نادي إنتر ميامي المملوك للإنجليزي ديفيد بيكهام.

جاء هذا عقب أن أكد أندريا بيرلو المدير الفني الجديد ليوفنتوس عدم حاجته لوجود النجم الأرجنتيني في الموسم الجديد.

يوفنتوس يتخلص من شرط رودريجو بنتانكور

توصل نادي يوفنتوس لاتفاق مع نظيره بوكا جونيورز الأرجنتيني من أجل إلغاء البند الذي ينص على حصول الأخير على 50% من قيمة البيع المستقبلي للاعبه السابق.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "توتو سبورت"، والتي أكدت أن النادي الإيطالي سيدفع 16 مليون يورو من أجل إلغاء ذلك الشرط.

بيرلو يطلب فيدال

كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" عن رغبة نادي يوفنتوس في الحصول على خدمات اللاعب أرتورو فيدال من جديد قادمًا من برشلونة.

جاء هذا بطلب خاص من زميله السابق أندريا بيرلو في وسط ملعب يوفنتوس، والذي أصبح المدير الفني الحالي للفريق.