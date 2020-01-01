أخبار يوفنتوس اليوم | إنجلترا تتسوق من السيدة العجوز ودي ليخت يحسم مستقبله

تعرف على أهم أخبار يوفنتوس لليوم السابع من يوفنتوس 2020.

اقتراب أندية إنجلترا من الحصول على خدمات نجوم يوفنتوس، وموافقة فيورنتينا على رحيل كييزا، والاتفاق على ضم نجم تشيلسي بالإضافة للإصرار على ضم أرتور من برشلونة وتصريحات ماتياس دي ليخت حول مستقبله، ضمن أهم أخبار يوفنتوس لليوم السابع من يونيو 2020.

وولفرهامبتون يبدأ التحرك لمدافع يوفنتوس

بحسب ما أوضحت تقارير صحفية إنجليزية فنادي وولفرهامبتون قد تحرك بالفعل من أجل ضم اللاعب دانييلي روجاني من صفوف يوفنتوس.

وبحسب ما ذكر موقع "توتو يوفي" فوولفرهامبتون قد سبقوا آرسنال في التحرك تجاه اللاعب، حيث يسعى الفريق اللندني للحصول على خدماته أيضًا.

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روكو كوميسو رئيس نادي فيورنتينا لا يعارض رحيل كييزا

أكد روكو كوميسو رئيس نادي فيورنتينا أنه لا يعارض فكرة رحيل اللاعب فيديريكو كييزا عن صفوفه سواء ليوفنتوس أو إنتر.

وقال كوميسو: "عليه أن يستمر في أعلى مستويات تركيزه، لقد قلت بالفعل من قبل، لو أراد كييزا الرحيل سيكون على الفريق الذي يريده فقط أن يدفع المبلغ الذي نطلبه".

إيفرتون يتفوق على مانشستر يونايتد وآرسنال في سباق ضم نجم يوفنتوس

بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" فنادي إيفرتون هو الأقرب للحصول على خدمات اللاعب أدريان رابيو من صفوف يوفنتوس الإيطالي في الفترة المقبلة.

يأتي هذا في الوقت الذي يحاول فيه الثنائي آرسنال ومانشستر يونايتد الحصول على خدمات اللاعب في الصيف المقبل.

يوفنتوس يقترب من الاتفاق مع نجم تشيلسي

أوضحت تقارير صحفية أن نادي يوفنتوس أصبح على وشك الاتفاق مع اللاعب إيمرسون بالميري لاعب تشيلسي الإنجليزي.

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جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" والتي أكدت أن النادي الإيطالي لن يواجه عقبات في حسم الصفقة لنفسه في الساعات المقبلة.

يوفنتوس يتفق مع برشلونة ويصر على أرتور

بحسب ما ذكرت "توتو سبورت" و"كالتشيو ميركاتو" فنادي يوفنتوس قد حصل على موافقة برشلونة من أجل ضم أرتور ميلو في صفقة رحيل ميراليم بيانيتش.

وستضم الصفقة أيضًا اللاعب ماتيا دي تشيليو، لكن النجم البرازيلي لا يزال عند موقفه ويفرض الرحيل ليوفنتوس، بينما يرى الفريق الإيطالي أن الموافقة ستأتي مع الوقت.

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