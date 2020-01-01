أخبار يوفنتوس اليوم | إقالة ساري وجراحة دي ليخت

ما هو جديد السيدة العجوز؟

الغضب من تراجع النتائج والأداء في الأسابيع الأخيرة ومصير المدرب ماوريتسيو ساري ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 17 يوليو 2020.

دي ليخت يخضع للجراحة

"كورييري دي تورينو" أوضحت أن إدارة يوفنتوس تتجه نحو إخضاع مدافع الفريق ماتياس دي ليخت للجراحة بكتفه بحلول نهاية الموسم.

المدافع الهولندي تكررت معاناته من نفس الإصابة طوال الموسم، والتي أبعدته لعدة مباريات، كما اشتكى منها أمام ساسوولو في آخر المباريات.

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وذكر التقرير أن الإدارة والجهاز الطبي تريد حلاً نهائياً للمشكلة وقد يأتي عبر إخضاعه للجراحة، ولكن بعد توقف المنافسات الكروية.

ساري تحت المنظار

"توتوسبورت" تحدثت عن أن مستقبل ماوريتسيو ساري، مدرب يوفنتوس، أصبح مربوطاً بتحقيق الدوري الإيطالي هذا الموسم.

إدارة النادي وضعت شرطاً من أجل استمراره الموسم المقبل وهو أن يحقق المدرب لقب الدوري الإيطالي، خصوصاً بعد العروض الباهتة الأخيرة وتراجع النتائج.

التقارير في "لاجازيتا" تحدثت أيضاً أن الجميع، بما فيهم أعضاء الإدارة واللاعبين، سيكونوا تحت التقييم بحلول نهاية الموسم.

مشاكل بالجملة حتى إدارياً

موقع "توتويوفي" استعرض مجموعة من مشاكل السيدة العجوز هذا الموسم، وأكد أنها كانت سبباً واضحاً في تراجع الأداء والنتائج.

المشاكل لم تقتصر فقط على ساري واختياراته الفنية، ولكن أيضاً على اختيارات الإدارة فيما يخص عمليات بيع اللاعبين، وخصوصاً ماريو ماندجوكيتش وميراليم بيانيتش.

بوجبا يحسم مصيره

أوضحت "ماركا" أن بول بوجبا قرر التخلي عن فكرة ترك مانشستر يونايتد والعودة إلى صفوف يوفنتوس من جديد.

الصحيفة أشارت إلى أن الفرنسي قرر الاستمرار مع ناديه الحالي، الحل الذي يراه الأفضل لمسيرته الكروية.