أخبار يوفنتوس اليوم | إشارة بيانيتش وأزمة بوجبا مع رونالدو

ما الجديد داخل النادي الإيطالي؟

حديث ميراليم بيانيتش عن مستقبله، وتفاؤل رونالدو بالعودة للملاعب من جديد بعد التوقف بسبب كورونا، ضمن أهم أخبار يوفنتوس اليوم 6 مايو 2020..

إشارة بيانيتش

ميراليم بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس، تحدث في تصريحات صحفية عن موقفه من النادي الإيطالي، مؤكداً أنه يشعر بالمثالية داخل جدران البيانكونيري، في إشارة قوية لاستمراره مع الفريق، رغم شائعات دخوله في صفقة تبادلية مع أرتور لاعب وسط برشلونة.

بيانيتش قال في تصريحاته أنه كان من الممكن انضمامه ليوفنتوس بشكل مبكر في 2014، ليستمتع باللعب مع أندريا بيرلو وبول بوجبا وأرتور فيدال وغيرهم.

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تفاؤل رونالدو

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عاد لتورينو من ماديرا، ومن المقرر أن يقضي 14 يوماً في الحجر المنزلي قبل العودة مرة أخرى للتدريبات.

رونالدو تحدث للصحافة الإيطالية فور وصوله، وجاء كلامه مختصراً حيث قال للجميع:"سوف نعود للملاعب قريباً، سترون ذلك".

عودة هيجواين

يستعد يوفنتوس لاستقبال نجمه الأرجنتيني جونزالو هيجواين، يوم السبت القادم، حيث كان أول من عاد لوطنه بعد انتشار فيروس كورونا في مارس الماضي.

التدريبات عادت أمس بتواجد آرون رامسي وليوناردو بونوتشي، وأما العائدين من الخارج وعلى رأسهم هيجواين ورونالدو، سيبقون في الحجر الصحي للتأكد من سلامتهم.

أزمة بوجبا ورونالدو

صحيفة "as" الإسبانية، أكدت رغبة يوفنتوس في التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، ليكون أحد الأسلحة الهامة لمنافسة الفريق على دوري أبطال أوروبا.

وتأتي المشكلة الأكبر أمام الصفقة، التي ربما تدفع النادي لصرف النظر عن هذه الفكرة، هي راتب بوجبا المرتفع، وصعوبة تحمله مع أجر رونالدو خلال الأزمة المالية التي يمر بها الجميع بعد انتشار فيروس كورونا وتوقف النشاط.