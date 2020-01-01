أخبار يوفنتوس اليوم | إحصائية تقربه من الهبوط وذكرى رونالدو

ما هو جديد البيانكونيري؟

إحصائية تقرب الفريق من مؤخرة الجدول وذكرى التعاقد مع كريستيانو رونالدو ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 10 يوليو 2020.

إحصائية تقرب الفريق من الهبوط

أوضحت الإحصائيات أن يوفنتوس من أكثر الفرق التي اُحتسب ضدها ركلات جزاء في الموسم الجاري، لتضعه بجانب الفرق التي تصارع الهبوط في السيري آ.

واحتسبت 10 ركلات جزاء على يوفنتوس، كثاني أكثر الفرق بعد ليتشي الذي احتسب ضده 12، ومثله مثل بريشيا وبارما أيضاً.

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ذكرى وصول رونالدو

احتفت المواقع المقربة من السيدة العجوز وجمهور الفريق بمرور عامين في مثل هذا اليوم على التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

رونالدو وصل في 2018 قادماً من ريال مدريد مقابل قرابة 105 مليون يورو، وحتى الآن فاز مع الفريق بلقب الدوري الموسم الماضي.

تحركات نحو زانيولو

ذكرت "كورييري" أن يوفنتوس سيتحرك في الساعات المقبلة من أجل محاولة التعاقد مع نجم وموهبة روما نيكولو زانيولو.

الصحيفة أوضحت أن يوفنتوس سيعرض 50 مليون يورو، المبلغ الذي قد يكون كافياً لإقناع روما ببيع اللاعب بسبب مشاكله المادية.

ثبات في التشكيل أمام أتالانتا

توقعت "كورييري" أن لا يشهد تشكيل يوفنتوس تغييراً كبيراً أمام أتالانتا في قمة الكرة الإيطالية المنتظرة مساء السبت.

وسيعود فقط الثنائي ماتياس دي ليخت وباولو ديبالا من الإيقاف، ولكن غير ذلك من المنتظر أن يستمر ماوريتسيو ساري بنفس تشكيل لقاء ميلان.