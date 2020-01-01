أخبار يوفنتوس اليوم | أسباب فشل صفقة عوار وخطة الديربي

ما هو جديد البيانكونيري؟

الكشف عن أسباب فشل صفقة حسام عوار وخطة ديربي تورينو ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 4 ديسمبر 2020.

الكشف عن أسباب فشل صفقة عوار

كشفت "ليكيب" أن فيديريكو بيرنارديسكي كان السبب وراء فشل انتقال حسام عوار لصفوف يوفنتوس الصيف الماضي.

الجريدة الفرنسية قالت إن الصفقة كانت ستتم مقابل 55 مليون يورو وسيتم إدخال بيرنارديسكي لتخفيض القيمة، ولكن اللاعب الإيطالي رفض الانضمام إلى ليون.

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كولوشيفسكي يعود صانعاً للألعاب

أوضح "توتو يوفي" أن أندريا بيرلو قد يستخدم خطة 3-4-1-2 أمام تورينو في ديربي المدينة بالدوري المحلي هذا الأسبوع.

الخطة ستشهد توظيف ديان كولوشيفسكي كصانع ألعاب هذه المرة، مع العودة لثلاثي دفاعي في ظل إصابة مريح ديميرال وجيورجيو كيليني.

ذكرى هدف ديل بييرو على الفيولا

تحل اليوم ذكرى الهدف الشهير لقائد يوفنتوس السابق أليساندرو ديل بييرو بالرابع من ديسمبر 1994 في مرمى فيورنتينا، والذي يحظى بشعبية عالمية.

It’s 26 years to the day since Alessandro Del Piero did this vs .



The incredible technique. The roar of the crowd. This is fucking poetry. pic.twitter.com/5DB9kg2dKn — It’s A Funny Old Game (@sid_lambert) December 4, 2020

تورينو يعاني قبل الديربي

سيغيب مدرب تورينو ماركو جيامباولو عن لقاء الديربي أمام يوفنتوس السبت لحساب الدوري بسبب استمرار إصابته بفيروس كورونا.

ولكن على صعيد اللاعبين لا يعاني الفريق من أي غيابات بارزة في التشكيل الأساسي، وينتظر أن يعتمد على نجمه أندريا بيلوتي لقيادة الهجوم.

فتح تحقيق مع يوفنتوس بسبب سواريز

فتحت السلطات الإيطالية في مدينة بيروجيا تحقيقاً مع مسوؤلين من يوفنتوس بسبب قضية امتحان لويس سواريز، لاعب أتلتيكو مدريد الحالي، للغة الإيطالية.

وتعتبر السلطات أن إدارة يوفنتوس تحركت من أجل تسهيل إجراء الامتحان وتستحق العقاب كما حدث مع مسؤولي الجامعة الذين تم إيقافهم لمدة ثمانية أشهر.