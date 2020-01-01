أخبار يوفنتوس اليوم | تطورات المفاوضات مع برشلونة وهل اقترب اعتزال رونالدو؟

ما هو جديد البيانكونيري؟

تطورات المفاوضات مع برشلونة والحديث عن اقتراب اعتزال رونالدو يتصدران أبرز أخبار يوفنتوس اليوم 18 مايو 2020.

جديد المفاوضات مع برشلونة

حسب مصادر جول، فإن الحديث عن مبادلة دي تشيليو وبيانيتش بنيلسون سيميدو لاعب برشلونة غير صحيح تمامًا.

الصفقة الوحيدة محتملة الحدوث الآن هي التبادل بين ميراليم بيانيتش وأرتور ميلو مع محاولات من برشلونة لإقحام إيفان راكيتيتش في الصفقة ولكن يوفنتوس غير مهتم بضم لاعب الوسط الكرواتي.

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إدارة يوفنتوس مُعجبة بنيلسون سيميدو ولكن الحديث الآن مقتصر على أرتور الذي يفضل الاستمرار في برشلونة.

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هل اقترب اعتزال رونالدو؟



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رابيو إلى البريميرليج

حسب كوريري ديلو سبورت، فإن مستقبل أدريان رابيو، متوسط ميدان الفريق، يبدو بعيداً عن تورينو، وأن والدته ووكيلته فيرونيك تعمل على نقله في الصيف المقبل.

ليكيب الفرنسية أشارت إلى رغبة بكيرة من إيفرتون في التعاقد مع اللاعب الذي يراه كارلو أنشيلوتي أحد أهم الصفقات المحتملة لإيصال الفريق لدوري أبطال أوروبا.

صحيفة تليجراف الإنجليزية أكدت وجود منافسة من نيوكاسل وآرسنال للحصول على خدمات لاعب الوسط الفرنسي.

رونالدو يقترب من العودة

بعد اقتراب نهاية فترة تواجده في العزل الصحي، يترقب الجميع عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو لتدريبات يوفنتوس.

الحكومة الإيطالية سمحت للأندية ببداية التدريبات الجماعية بدايةً من الغد وسيتواجد صاروخ ماديرا في تدريبات يوفنتوس في اليوم التالي مباشرةً.

محاولة جديدة مع بوجبا

أكدت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن يوفنتوس سيعود من جديد لمحاولة ضم بول بوجبا مقدمًا الثنائي أرون رامسي وأدريان رابيو كجزء من الصفقة.

الصحيفة أشارت إلى أن دفع مبلغ 150 مليون يورو المطلوب من مانشستر يونايتد سيكون صعبًا للغاية على أي نادٍ وأن البيانكونيري سيلجأ لتبادل اللاعبين لتسهيل الصفقة.

سيميدو يوافق على دخول صفقة بيانيتش

أكدت صحيفة سبورت أن نيلسون سيميدو الظهير الأيمن لبرشلونة أصبح قريبًا من الرحيل ليوفنتوس كجزء من صفقة انتقال ميراليم بيانيتش للفريق الكتالوني.

الصحيفة أشارت إلى أن اللاعب يرغب في الرحيل عن صفوف برشلونة بسبب شعوره بعدم الراحة وأن وكيله خورخي مينديش يعمل بالفعل على إتمام الصفقة.

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صفقة تبادلية محتملة بين نابولي ويوفنتوس

كشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية عن اقتراب يوفنتوس من التعاقد مع أركاديوش ميليك من نابولي مقابل التخلي عن اللاعب المعار إلى جنوى، كريستيان روميرو.

صاحب الـ24 عامًا لديه عقد حتى 2021 ولن يتخلى عنه نابولي بأقل من 50 مليون يورو.