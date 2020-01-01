أخبار يوفنتوس | أزمة الوسط ولاعب جديد في الحسابات من برشلونة

أهم أخبار النادي الإيطالي صباح اليوم 30 مايو

مع اقتراب عودة الدوري الإيطالي تبرز ردود أفعال الجميع مع شائعات الانتقالات، نستعرض معًا أبرز أخبار يوفنتوس اليوم 30 مايو 2020.

رامسي متشوق للعودة

يتطلع الويلزي أرون رامسي لعودة الدوري الإيطالي من جديد بعد توقف دام لأكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا.

رامسي قال في تصريحات لسكاي سبورت: "أشعر أني أفضل الآن، عدنا للتدريب وهو أمر عظيم. لم أتمكن من الخروج من إيطاليا بسبب فرض الحظر سريعًا".

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وأضاف اللاعب الويلزي: "البقاء في المنزل لم يكن سهلًا بالطبع ولكنني كنت محظوظًا بالبقاء مع أسرتي وهو أمر لم أتسطع القيام به وقت لعب كرة القدم".

لاعب جديد يدخل الحسابات من برشلونة

حسب توتو سبورت، فإن نادي يوفنتوس طلب إقحام إنسو فاتي لاعب برشلونة في صفقة البوسني ميراليم بيانيتش.

يرغب برشلونة في الحصول على خدمات لاعب وسط يوفنتوس والذي طلب المبادلة في وقت سابق بالبرازيلي أرتور ولكن اللاعب تمسك بالبقاء في برشلونة.

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خضيرة لا يريد الرحيل

وسط الشائعات المستمرة حول رحيل لاعب الوسط الألماني سامي خضيرة عن يوفنتوس، خرج صاحب الـ33 سنة لحسم الموقف تماماً.

خضيرة قال في تصريحات على حسابه بموقع "إنستجرام":"عقدي مع النادي مستمر حتى 2021 وأشعر بالراحة الشديدة في إيطاليا".

وأضاف:"ألعب مع مجموعة قوية جداً من اللاعب، ومازلت أشعر بالتعطش الشديد للفوز بالمزيد من البطولات مع الفريق".

ساري يريد كوتينيو

صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، كشفت عن رغبة ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس، في التعاقد مع فيليب كوتينيو صانع ألعاب برشلونة.

رغبة مدرب السيدة العجوز في الحصول على خدمات البرازيلي، تأتي بعد الفشل في المفاوضات لضم زميله ومواطنه أرتور ميلو من النادي الكتالوني.

دي ليخت في خطر

الشكوك تعود مرة أخرى حول مستقبل المدافع الإسباني ماتياس دي ليخت، مع إمكانية رحيله عن صفوف يوفنتوسفي الصيف وانتقاله لبرشلونة.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أشارت إلى مقابلة بين فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة وزميل دي ليخت السابق في أياكس أمستردام، لإقناعه بالرحيل عن النادي الإيطالي.

وكيل جورجينيو يثير الجدل

بعد الأنباء المنتشرة مؤخراً حول رغبة ساري في التعاقد مع جورجينيو، خرج جواو سانتوس وكيل أعمال اللاعب ليثير الجدل حول مستقبله.

وقال سانتوس:" لو سألتني هل ساري يحب جورجينيو أم لا، سأقول لك نعم، لا أستطيع التصريح بأي شيء عن تفاصيل تخص سوق الانتقالات".

وأضاف:"لا يزال أمام جورجينيو ثلاث سنوات على عقده وهو يشعر بالراحة في تشيلسي، لكن إذا تم تقديم عرض كبير بما فيه الكفاية ربما تتم الصفقة، اتصل بي ناديان أوروبيان ولكن من خارج إيطاليا".

تقارير إيطالية أكدت اهتمام ساري بالتعاقد مع كل من جان كلير توديبو وعثمان ديمبيلي من برشلونة، طامحاً في سير المفاوضات بطريقة إيجابية الأسابيع القادمة.

الأنظار تتجه نحو بيدرو

جناح تشيلسي بيدرو رودريجيز، ينتهي عقده مع البلوز في الصيف، لذلك يترقب يوفنتوس صفقة مجانية أخرى جديدة لتدعيم صفوفه.

تقرير من صحيفة "إلتيمبو" الإيطالية، كشف عن منافسة البيانكونيري مع روما على اللاعب الذي أبدى رغبة واضحة في الرحيل عن تشيلسي.

جدول غير مناسب

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أكدت أن يوفنتوس انضم لميلان وإنتر، في معارضة فكرة لعب كأس إيطاليا أولاً قبل بطولة الدوري.

الاعتراض يأتي بالدرجة الأولى بسبب ضغط المباريات المتوقع بداية من يوم 13 يونيو القادم، بسبب إمكانية لعب كل فريق 3 مرات في خمسة أيام.