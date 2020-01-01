أخبار ميلان يوم | طلب لاعب جديد من ريال مدريد وباكايوكو يقترب

ما هو جديد الروسونيري؟

مفاوضات مع لاعب آخر من ريال مدريد بعد براهيم دياز، واقتراب التعاقد مع تيمويه باكايوكو مجدداً ضمن أخبار ميلان يوم، 4 سبتمبر 2020.

ميلان يعود من أجل يوفيتش

ذكرت "توتوسبورت" أن ميلان عاد مجدداً للتفاوض مع ريال مدريد بخصوص مهاجمه لوكا يوفيتش من أجل تعزيز هجومه.

ميلان سيستغل نجاح مفاوضات براهيم دياز من أجل محاولة ضم يوفيتش ولكن على سبيل الإعارة الجافة فقط.

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وفي نفس السياق، ينتظر أن يعلن ميلان رسمياً عن ضم دياز اليوم الجمعة بعد تجاوزه الفحص الطبي بنجاح وإمضاء العقد.

محاولة التخلص من باكيتا

"توتوسبورت" أوضحت أن ميلان يحاول التخلص من لوكاس باكيتا، ولكن يواجه مشكلة بسبب قلة العروض والمهتمين بخدماته.

ولعب باكيتا في اللقاء الودي أمام نوفارا قبل أيام ونجح في تسجيل هدفين، مما فتح الباب لاستمراره في الموسم المقبل.

حسم صفقة باكايوكو يقترب

"ميدياست" أفادت بأن ميلان نجح في حسم صفقة ضم تيمويه باكايوكو من تشيلسي وسيتم الإعلان عنها في الأيام القادمة.

الصفقة ستكون على صيغة الإعارة مقابل ثلاثة ملايين يورو، وأحقية شراء مقابل 20 مليون يورو.

تحركات لتعزيز الدفاع

أوضحت "توتوسبورت" أن ميلان سيحاول من جديد من أجل ضم ويسلي فوفانا، مدافع سانت إتيان.

المشكلة تكمن في تقدير النادي الفرنسي للاعبه في حدود 30 مليون يورو، المبلغ الذي يتعارض مع ميزانية الروسونيري.

ترشيحات جديدة لدعم حراسة المرمى

ذكرت "لاجازيتا" أن الثنائي ماركو سبورتييلو من أتالانتا وأندريا كونسيلي، حارس ساسوولو، آخر المرشحين لتعويض رحيل بيبي رينا.

وكان أزمير بيجوفيتش الذي أمضى النصف الثاني من الموسم المنصرم مرشحاً للعودة، ولكن الصحيفة توضح أن طلباته الشخصية أوقفت الصفقة.