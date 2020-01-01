أخبار ميلان | رحيل إبراهيموفيتش يقترب والبحث عن حارس يبدأ

ما هو جديد الروسونيري؟

احتل الحديث عن مستقبل زلاتان إبراهيموفيتش، ورحلة البحث عن حارس جديد العناوين الأولى في أخبار ميلان بالأول من أبريل 2020.

رحيل إبراهيموفيتش نهاية الموسم

أوضحت تقارير صحفية إيطالية أن زلاتان إبراهيموفيتش سينهي تجربته الثانية مع ميلان بحلول نهاية الموسم الجاري، حال استكماله.

وبحسب "لاجازيتا"، فإبرا لن يستمر في ميلانو بعد عدم التوصل لاتفاق مع الإدارة بخصوص استمراره، ولن يتم تمديد عقده.

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تحديد بديل إبرا

وتحدثت "لاجازيتا" أن ميلان حدد أركاديوش ميليك، مهاجم نابولي، ليكون الخليفة المحتمل لإبراهيموفيتش في قيادة هجوم الفريق الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة أن البولندي مركزه ليس مضموناً مع نابولي، وأن عدة أندية، من ضمنها ميلان، مهتمة بخدماته للموسم القادم.

ميلان يبحث عن خليفة دوناروما

ذكرت وسائل الإعلام أن ميلان وضع قائمة من حراس المرمى تحسباً للرحيل المحتمل لحامي عرينه جيانلويجي دوناروما الصيف القادم.

بحسب "توتوسبورت"، فالقائمة تضم حارس الفريق السابق بيبي ريينا، ولاعب تورينو سالفاتوري سيريجو، بالإضافة لاحتمالية عودة أليساندرو بليتزاري من ليفورنو.

القائمة شهدت تواجد أيضاً خوان موسو من أودينيزي، لويس ماكسيميانو، حارس سبورتنج، ونجم نابولي أليكس ميريت.

عودة محتملة لبيونتيك

في مفاجأة كبيرة، أفادت "كوريري" أن فرضية عودة كريشتوف بيونتيك إلى ميلان مجدداً مطروحة بقوة ليكون معوضاً لزلاتان إبراهيموفيتش.

وأشارت الصحيفة إلى عدم تأقلم البولندي في هيرتا برلين، ولذا قد يعود مجدداً إلى ميلانو عن طريق الإعارة (التفاصيل).