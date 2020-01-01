أخبار ميلان | إبراهيموفيتش يحسم مستقبله وثورة شبابية قادمة

ما هو جديد الروسونيري؟

احتل الحديث عن مستقبل زلاتان إبراهيموفيتش والتخطيط لتكوين فريق شاب الصيف القادم العناوين الأولى في أخبار ميلان بالثاني من أبريل 2020

إبراهيموفيتش يوضح مستقبله

تحدث النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن مستقبله، وإمكانية اعتزاله بنهاية الموسم الجاري حال استكماله، وذلك في حديث مع جريدة سويدية. التفاصيل هنا.

ثورة صيفية منتظرة

تحدثت تقارير صحفية أن ميلان سيعمل في الصيف على تجديد صفوفه، والاعتماد بشكل أكبر على اللاعبين الشباب بدلاً من كبار السن.

"لاجازيتا" ذكرت أن سيكون من المتوقع رحيل إبراهيموفيتش، لوكاس بيليا، وجياكومو بونافينتورا، والتركيز بشكل كبير على المتألقين من الشباب مثل تيو هيرنانديز.

الصحيفة أضافت أن مستقبل الوافدين الجدد في يناير أزمير بيجوفيتش وسيمون كيير لم يحسم بعد، ولكن الكفة تميل لعدم استمرارهما العام القادم.

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بيرلو يستعيد الذكريات

علق أندريا بيرلو، نجم ميلان السابق، على فترته مع ميلان، وقال إن الفوز بدوري الأبطال مع الروسونيري كانت اللحظة الأفضل بمسيرته والأكثر تأثيراً فيه.

وتحدث بيرلو مع زميله في ميلان ماسيمو أمبروسيني عبر "انستجرام" وقال إن نهائي الأبطال في مانشستر أمام يوفنتوس كان الأفضل، ولقائي نصف النهائي أمام إنتر كان مميزاً.

رومانيولي مرشح للرحيل

أوضحت مصادر إعلامية إيطالية أن مستقبل القائد أليسيو رومانيولي في ميلان ليس مضموناً، وأنه قد يغادر الصيف القادم.

"توتوسبورت" ذكرت أن هناك خلافات بين وكيل اللاعب مينو رايولا وإدارة الروسونيري، مما قد يمهد لرحيله، وسط اهتمام من لاتسيو بحسب "كالتشيو ميركاتو".

ميلان يفاوض فان بوميل جديد

أفادت "توتوسبورت" أن ميلان مهتم بمتوسط ميدان ألكمار الشاب تون كوبمينيرس، ليكون حلاً لتدعيم خط الوسط الموسم المقبل.

اللاعب من مواليد 1998، وبزغ نجمه مع فريقه الهولندي الموسم الجاري، وتم تشبيهه بنجم ميلان السابق مارك فان بوميل.