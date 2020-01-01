أخبار ميلان اليوم | تشكيك في طرد ريبيتش وإشادة بدوناروما

ما هو جديد الروسونيري؟

أجواء مباراة الفريق أمام يوفنتوس لحساب إياب نصف نهائي كأس إيطاليا وتوديع البطولة بعد التعادل السلبي تتصدر أخبار ميلان اليوم، 13 يونيو 2020.

احتجاج على طرد ريبيتش

شكك هاكان تشالهان أوغلو، لاعب ميلان، في قرار الحكم دانييلي أورساتو بطرد أنتي ريبيتش دون الرجوع لتقنية الفيديو في مباراة يوفنتوس البارحة.

التركي قال مع "راي": "نحن غاضبون، في ركلة الجزاء الحكم عاد للفيديو ولكن لم يقم بالمثل في الطرد، أخرج البطاقة الحمراء دون مراجعة الحركة، هذا يغضبني بعد الشيء".

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وأضاف: "لعبنا جيداً ويجب أن نتلقى التهاني لأننا كنا بعشرة لاعبين ودون خوف، افتقدنا فقط للهدف، والأمر كان صعباً دون إبرا، كاستييخو، وتيو، نعود بعد الكورونا وتوقف طويل وتلعب أمام يوفي ودون جمهور، ولكن سعداء بالعودة ونشعر بالحزن للخسارة".

بيولي يعلق على المباراة

تصريحات بيولي من هنا.

إشادات بتألق دوناروما

أجمعت الصحف الإيطالية على الإشادة بحارس ميلان جيانلويجي دوناروما رغم توديع الفريق كأس إيطاليا مساء أمس أمام يوفنتوس.

وحافظ "جيجيو" على نظافة شباكه، وتصدى لمجموعة من الكرات الخطيرة على مدار التسعين دقيقة، ومنها ركلة جزاء كريستيانو رونالدو، والتي قال "ميلان نيوز" إن الحارس الشاب حولها بأصابعه نحو القائم.

مدافع ليون يقترب من ميلان

أوضحت "ليكيب" أن بيير كالولو، مدافع ليون، قد اختار الانتقال إلى صفوف ميلان، وأنه سيتواجد في إيطاليا بالأيام المقبلة لإمضاء العقد.

المدافع الفرنسي الشاب، والذي يشغل مركز الظهير الأيمن، ينتهي عقده مع ليون بحلول نهاية الشهر، ولذا يحق له التوقيع مجاناً مع أي فريق.