أخبار ميلان اليوم | وداع جماعي واستعدادات ليوفنتوس

ما هو جديد الروسونيري؟

الحديث عن رحيل مجموعة كبيرة من لاعبي الفريق بعد نهاية الموسم، والاستعدادات لمقابلة يوفنتوس في الدوري ضمن أخبار ميلان اليوم، 6 يوليو 2020.

رحيل صيفي جماعي

أوضحت "كورييري ديلا سيرا" أن سيمون كيير لن يتم التعاقد معه بشكل نهائي وتفعيل بند الشراء من إشبيلية مقابل 3.5 مليون يورو رغم تألقه.

وأضاف التقرير أن إيفان جازيديس، مدير النادي، اتخذ قراره بخصوص المدافع، والذي سيرحل رفقة زلاتان إبراهيموفيتش، لوكاس بيليا، وجياكومو بونافنتورا.

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اتفاق أيضاً لرحيل بيولي

نفس المصدر أكد أن مسألة رحيل ستيفانو بيولي أصبحت أكيدة، وأن فرضية عمله مع رالف رانجنيك وتولي الأخير منصب المدير الرياضي فقط لا تحظى بقبول.

وأوضح المصدر أن المدرب الإيطالي تفهم الموقف ويعمل باحترافية لإيصال ميلان للدوري الأوروبي والرحيل برأس مرفوعة بعد إتمام الهدف المنشود.

مفاوضات مع عدة وكلاء

ذكر "ميلان نيوز" أن مسؤولي الروسونيري سيعقدون سلسلة من الاجتماعات مع وكلاء مشهورين من أجل تجديد العقود وضم لاعبين جدد.

الاجتماع الأهم سيكون مع مينو رايولا من أجل تجديد عقد الحارس جيانلويجي دوناروما، والذي ينتهي في صيف 2021.

وسيكون هناك اجتماع آخر مع فالي رمضاني، وكيل لوكا يوفيتش، لاعب ريال مدريد، ونيكولا ميلينكوفيتش، مدافع فيورنتينا، والذي أيضاً يتولى أعمال أنتي ريبيتش، لاعب الفريق.

تحضيرات على قدم وساق ليوفنتوس

أوضحت "توتوسبورت" أن حالة هاكان تشالهان أوغلو، لاعب ميلان، في تحسن مستمر وقد يكون جاهزاً للمشاركة أمام يوفنتوس غداً بالدوري.

التقارير أوضحت أن ستيفانو بيولي سيختار نفس التشكيل الذي انتصر على لاتسيو بثلاثية قبل يومين لمواجهة متصدر الترتيب.