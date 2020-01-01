أخبار ميلان اليوم | هروب من كورونا وتجديد لكيسي

تعرف على أهم أخبار ميلان ليوم الجمعة الموافق الـ 13 من نوفمبر 2020.

إصابة الخصم فيكتور أوسيمين بالإضافة لهروب هاكان من الإصابة بفيروس كورونا والقرب من التجديد لفرانك كيسي، ضمن أهم أخبار ميلان ليوم الجمعة الموافق الـ 13 من نوفمبر 2020.

ميلان يستريح من مواجهة أوسيمين

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب نابولي قد أصيب بكسر في الرسغ خلال لقاء منتخب بلاده ضد سيراليون اليوم.

وبحسب ما ذكر الصحفي جيانلوكا دي مارزيو فاللاعب لن يكون متاحًا للمباراة المقررة بين نابولي وميلان بعد التوقف الدولي.

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هاكان يهرب من كورونا

أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن اللاعب هاكان تشالهان أوغلو لا يعاني من أي مشاكل صحية وأن المسحة الطبية التي أجراها ظهرت نتيجتها سلبية.

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جاء هذا عقب ساعات من احتكاكه بمدافع منتخب كرواتيا فيدا، الذي ثبت إيجابية العينة الخاصة به وإصابته بفيروس كورونا.

القرب من تجديد عقد كيسي

أصبح اللاعب الإيفواري فرانك كيسي نجم وسط ميلان قريبًا للغاية من تجديد تعاقده رفقة الفريق في الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، والتي أكدت أن العقد الجديد سيكون لخمس سنوات وسيتم التوقيع عليه قريبًا.

ميلان يجد بديل كاستييخو

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي ميلان وضع خطة لرحيل لاعبه سامو كاستييخو في الصيف المقبل، حيث وجد البديل.

وأوضحت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" أن اللاعب البديل سيكون الفرنسي فلوريان توفان نجم مارسيليا، لكن سيكون عليه تخفيض راتبه أولًا.