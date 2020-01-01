أخبار ميلان اليوم | نشوة الديربي وبيولي يختلف مع إبراهيموفيتش

ما هو جديد ميلان؟

سعادة الانتصار في الديربي واختلاف الآراء حول الفوز بالدوري ضمن أخبار ميلان اليوم، 18 أكتوبر 2020.

ميلان قادر على الفوز بالدوري

أكد زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، أنّ فريقه قادر على الفوز بالدوري الإيطالي مشيرًا إلى سعادته بخوض مباراة الديربي.

ميلان كان قد حقق الانتصار على إنتر بهدفين مقابل هدف واحد سجلهما المهاجم السويدي في المباراة الأولى بعد عودته من الإصابة بفيروس كورونا.

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بيولي لا يتفق مع إبراهيموفيتش

ظهر ستيفانو بيولي سعيدًا بعد الفوز على إنتر في الديربي ولكنه أكد أن فريقه ما زال بعيدًا عن الفوز باللقب.

ميلان كان قد حقق الانتصار على إنتر بهدفين مقابل هدف واحد سجلهما المهاجم السويدي في المباراة الأولى بعد عودته من الإصابة بفيروس كورونا.

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سوسيتش يرحب باهتمام ميلان

نشر لوكا سوسيتش، متوسط ميدان سالزبورج، منشوراً على صفحته علق فيه على التقارير التي ربطته بالانتقال لميلان.

اللاعب الكرواتي نشر صورة لأحد التقارير التي تحدثت عن اهتمام الروسونيري وعلق: "هيا بنا!".

أنشيلوتي: شجعت إنتر ولكن ميلان صنع مجدي

كشف كارلو أنشيلوتي، مدرب إيفرتون الحالي وميلان السابق، عن أنه في طفوته شجع إنتر ، ورشح الأخير لكسر هيمنة يوفنتوس على لقب الدوري هذا الموسم.

"كارليتو" قال إن رغم تشجيعه إنتر في الطفولة ولكن ميلان الذي تألق معه لاعباً ومدرباً له الفضل في صنع تاريخه ومجده، مشيداً بباولو مالديني وتطوره في مجال الإدارة كما توقع.

مانشستر يرفض بيع دالوت

ذكر "جيانلوكا دي مارزيو" أن مانشستر يونايتد يعتبر لاعبه المُعار في ميلان دييجو دالوت ليس للبيع رغم رحيله هذا الصيف.

وقال الصحفي الشهير إن يونايتد رفض وضع بند بأحقية الشراء لإيمانه بأن اللاعب يملك مستقبلاً مع الفريق وسيعود له مجدداً.