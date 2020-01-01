أخبار ميلان اليوم | موعد عرض فيلم إبراهيموفيتش، واقتراب رحيل هذا اللاعب

ما هو جديد الروسونيري؟

موعد عرض فيلم زلاتان إبراهيموفيتش واقتراب أتلتيكو مدريد من خطف نجم الروسونيري، ضمن أخبار ميلان اليوم، الأربعاء، 11 نوفمبر 2020.

موعد عرض فيلم إبراهيموفيتش

حددت إحدى شركات الانتاج موعدًا لعرض فيلم عن زلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان، المقتبس من كتابه "أنا زلاتان".

الفيلم سيحكي مسيرة زلاتان منذ طفولته حتى وصوله إلى ممارسة الرياضة بصورة احترافية، وسوف يتم عرضه بحلول خريف عام 2021 في دور العرض السينمائية.

المزيد من الفرق

سيلفا: تعلمت من مالديني ونيستا

كشف مدافع تشيلسي، تياجو سيلفا، أنّه يعتبر باولو مالديني وأليساندرو نيستا، أساطير ميلان، مرجعه الكروي.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

وأوضح أنّه كان يتابع الكرة الإيطالية منذ صغره ولذلك رحل إلى ميلان معبرًا عن فخره باللعب بجوار مالديني ونيستا حتى لو لفترة قصيرة.

وأكد أنّه قرر الرحيل عن باريس سان جيرمان لأجل البحث عن المخاطرة وتجربة اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

رومانيولي لن يعود إلى ميلان

كشفت التقارير الصحفية أنّ إصابة أليسيو رومانيولي، مدافع ميلان، لن تحرمه من البقاء مع منتخب إيطاليا.

وأوضحت أنّ اللاعب سوف يستمر مع منتخب بلاده ويحاول التعافي بغية اللحاق بأي مباراة مقبلة، إذ يلعب الأتزوري أمام أستونيا وديًا ثم البوسنة وبولندا في دوري الأمم الأوروبية.

أتلتيكو مدريد يحاول خطف أوغلو

بحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإنّ أتلتيكو مدريد يرغب في التعاقد مع هاكان تشالهان أوغلو بعد انتهاء عقده مع ميلان.

اللاعب يحصل على راتب سنوي يصل إلى 2.5 مليون يورو ويطلب 5 ملايين للتمديد، بينما تؤكد مصادر أخرى رغبته الحصول على 6.5 مليون يورو.

وبجانب أتلتيكو مدريد، ارتبط النجم التركي بالرحيل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

صراع بين ميلان وإنتر ويوفنتوس حول مدافع فيرونا

كشفت تقارير صحفية أنّ ميلان يرغب في خطف ماتيو لوفاتو، مدافع فيرونا، خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير.

وسوف يواجه الروسونيري منافسة صعبة مع إنتر ويوفنتوس بحسب صحيفة "لاجازيتا".

براهيم دياز: إبراهيموفيتش أكد أنّ العمر مجرد رقم

أشاد لاعب ريال مدريد المعار إلى ميلان، براهيم دياز، بما يقدمه زلاتان إبراهيموفيتش مؤكدًا أنّ الأخير بعمر والده لكنّه أثبت أن في كرة القدم العمر مجرد رقم.

وأشار إلى سعادته بالحصول على دقائق لعب في ميلان وأنّه سعيد بالمدينة ويود الاستفادة من كل فرصة لإثبات إمكانياته.