أخبار ميلان اليوم | منافسة مع ليفربول وهدف جديد من إسبانيا

ما هو جديد الروسونيري؟

منافسة مع ليفربول ولاعب وسط جديد من إسبانيا ضمن أبرز أخبار ميلان اليوم، 8 يونيو 2020.

هدف جديد من إسبانيا

حسب موقع ميلان نيوز، فإن الروسونيري أبدى اهتمامًا بالتعاقد مع مارك روكا لاعب وسط إسبانيول الإسباني الذي ينتهي تعاقده في 2022.

يعاني ميلان من مشاكل في خط الوسط مع عدم وضوع الرؤية بخصوص مستقبل الثنائي فرانك كيسي وكارلوس باكيتا إلى جانب وجود عروض خارجية للجزائري إسماعيل بن ناصر.

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منافسة مع ليفربول

يتنافس إيه سي ميلان مع ليفربول وأياكس وأيندهوفن على ضم راف فان دين بيرج مدافع زفوله الهولندي والذي تم تشبيه بماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس.

المدافع صاحب الـ16 عامًا وقع عقدًا مع ناديه ينتهي في 2022 وينتظر له الكثير مستقبل باهر مع ظهور مؤشرات قوية لذلك.

باكيتا يلفت الأنظار

تحدثت وسائل الإعلام أن لوكاس باكيتا، متوسط الميدان البرازيلي، لفت الأنظار بقوة في الأيام الماضية بتدريبات الفريق استعداداً لمباراة يوفنتوس في إياب نصف نهائي الكأس.

وأضافت التقارير أن اللاعب أصبح مرشحاً لمقعد أساسي في المباراة المرتقبة، ليدخل من جديد في حسابات ستيفانو بيولي بعد أن كان على الهامش قبل توقف المسابقات.

رانجنيك يحدد طلباته

أوضح الصحفي "فابريزيو رومانو" أن رالف رانجنيك، المدير الفني القادم المتوقع لميلان، قد طلب من الإدارة التحرك لضم صامويلي ريتشي، متوسط ميدان إمبولي الشاب.

وأشار التقرير إلى أن المدرب الألماني يراقب اللاعب الشاب شخصياً، ومعجب كثيراً بإمكانياته، ويدخل ضمن خطته بالاعتماد على الشباب في تعاقداته مع الروسونيري.

"توتوسبورت" أعدت ملفاً عن تعاقدات المدرب السابق للايبزيج، وتفضيله ضم لاعبين شباب بقيم لا تتعدى 20 مليون يورو، إذ يعمل على تطويرهم وإمكانية بيعهم مستقبلاً، ما يتماشى مع خطط النادي الحالية.

صراع مع إنتر على موهبة بنفيكا

أفاد "كالتشيو ميركاتو" بأن قطبي ميلانو في صراع لضم موهبة بنفيكا الشابة توماس أراوخو، بالإضافة للاعب سبورتنج إدواردو كواريزما.

كواريزما يحظى بإعجاب في إنجلترا أيضاً من عديد الأندية، بينما أراوخو الذي يشغل مركز قلب الدفاع هو لاعب يتناسب مع خطط الروسونيري للاعتماد على الشباب.

ميلان يعود إلى باكايوكو

ذكرت "كورسيرا" أن ميلان وضع نصب عينيه إمكانية التعاقد من جديد مع تيمويه باكايوكو، لاعب موناكو الحالي والمُعار من تشيلسي، وذلك لدعم خط الوسط.

التقرير تحدث عن بحث ميلان عن لاعب ليجاور إسماعيل بن ناصر ويقدم له الدعم بدنياً، وحددت الفرنسي الذي سبق وحمل ألوان الفريق الموسم الماضي.

اللاعب أبدى استعداداً للعب مع ميلان من جديد بحسب التقرير، وخصوصاً بعد علمه بأن موناكو لن يفعل خيار شرائه نهائياً مقابل 40 مليون يورو.

ميلان يتراجع في سباق فلورنتينو

الروسونيري بحسب "كورسيرا" قد يترك سباق ضم متوسط ميدان بنفيكا فلورنتينو بسبب عدم مقدرته على شرائه نهائياً، وتفضيله ضمه فقط على سبيل الإعارة.

"ESPN" ذكرت أيضاً أن مانشستر يونايتد وباير ليفركوزن الآن يملكان الأفضلية في سباق ضم البرتغالي، وذلك بسبب قدرتهما على دفع مبلغ شرائه، رغم الحديث عن وجود شرط جزائي بقيمة 120 مليون يورو بعقده.