أخبار ميلان اليوم | مفاوضات جديدة مع إبراهيموفيتش والانقضاض على نجم توتنهام

تعرف على أهم أخبار ميلان اليوم الإثنين الموافق الـ 17 من أغسطس لعام 2020.

مفاوضات تجديد عقد زلاتان إبراهيموفيتش والاتفاق مع تيموي باكايوكو والاقتراب من ضم لاعب توتنهام بالإضافة لمحاولة خطف هدف أتالانتا ضمن أهم أخبار ميلان لليوم الإثنين الموافق الـ 17 من أغسطس لعام 2020.

ميلان يقترب من نجم توتنهام

أشارت تقارير صحفية اليوم إلى اقتراب نادي ميلان من الحصول على خدمات اللاعب الفرنسي سيرج أورييه لاعب فريق توتنهام الإنجليزي.

التقارير أكدت أن الصفقة ستكلف الفريق الإيطالي حوالي 15 مليون يورو، حيث ينتهي عقد صاحب الـ 27 عامًا بنهاية الموسم بعد القادم في إنجلترا.

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ميلان ينقض على نجم الدوري الروسي

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن رغبة نادي ميلان في الحصول على خدمات اللاعب الروسي أليكسي ميرانتشوك نجم لوكوموتيف موسكو.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، والتي ذكرت أن الصفقة لن تتجاوز قيمتها 15 مليون يورو، وأن نادي أتالانتا ينافس على ضم اللاعب أيضًا.

محادثات جديدة لتجديد عقد إبراهيموفيتش

يعقد ميلان محادثات جديدة من أجل تجديد تعاقد نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش خلال الفترة المقبلة بعدما فشلت المفاوضات الأخيرة.

ويعرض نادي ميلان في الوقت الحالي مبلغ خمسة ملايين يورو في الموسم الواحد، بينما يريد زلاتان سبعة ملايين ونصف.

ميلان ينهي اتفاقه مع باكايوكو

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أوضحت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي ميلان قد حسم بالفعل اتفاقه مع اللاعب تيموي باكايوكو نجم تشيلسي الذي أمضى الموسم الماضي معارًا لموناكو.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو، والذي أكد أن الصفقة تتوقف على الاتفاق بين ميلان وتشيلسي.