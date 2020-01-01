أخبار ميلان اليوم | مفاجأة الديربي وتوقعات أنشيلوتي

ما هو جديد ميلان؟

الاستعدادات الأخيرة قبل ديربي ميلانو وتوقعات مدرب الفريق السابق كارلو أنشيلوتي ضمن أخبار ميلان اليوم، 16 أكتوبر 2020.

دياز مفاجأة بيولي

ذكرت "توتوسبورت" أن ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، قد يدفع ببراهيم دياز أساسياً في الديربي لتعويض المصاب أنتي ريبيتش.

اللاعب الإسباني قدم عروضاً جيدة منذ بداية الموسم وقد يتم توظيفه في الجناح الأيسر لخلق جبهة قوية من تيو هيرنانديز.

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"لاجازيتا" من جهتها أكدت التقارير السابقة بأن سامو كاستييخو هو الأقرب للمشاركة أساسياً مع أليكسيس ساليماكيرس على الجناح.

بيولي: امتحان صعب وإبراهيموفيتش جاهز

تحدث ستيفانو بيولي بالمؤتمر الصحفي لمباراة الديربي والتي وصفها بالامتحان الصعب ضمن سلسلة متواصلة من الامتحانات، وقال إن الانتصار سيمنح فريقه ثقة مضاعفة.

وأبدى بيولي سعادته بدخول المباراة بالعلامة الكاملة، وأكد على احترامه التام لإنتر، وكشف أن زلاتان إبراهيموفيتش جاهز للمشاركة ولكن لا يعرف بعد عدد الدقائق التي قد يلعبها.

وشكر بيولي كارلو أنشيلوتي على إشادته بميلان، كما أشار إلى معاناة الفريقين من نفس ذات المشاكل المتعلقة بالإصابات والغيابات بسبب العطلة الدولية.

سوسيتش يرحب باهتمام ميلان

نشر لوكا سوسيتش، متوسط ميدان سالزبورج، منشوراً على صفحته علق فيه على التقارير التي ربطته بالانتقال لميلان.

اللاعب الكرواتي نشر صورة لأحد التقارير التي تحدثت عن اهتمام الروسونيري وعلق: "هيا بنا!".

أنشيلوتي: شجعت إنتر ولكن ميلان صنع مجدي

كشف كارلو أنشيلوتي، مدرب إيفرتون الحالي وميلان السابق، عن أنه في طفوته شجع إنتر، ورشح الأخير لكسر هيمنة يوفنتوس على لقب الدوري هذا الموسم.

"كارليتو" قال إن رغم تشجيعه إنتر في الطفولة ولكن ميلان الذي تألق معه لاعباً ومدرباً له الفضل في صنع تاريخه ومجده، مشيداً بباولو مالديني وتطوره في مجال الإدارة كما توقع.

مانشستر يرفض بيع دالوت

ذكر "جيانلوكا دي مارزيو" أن مانشستر يونايتد يعتبر لاعبه المُعار في ميلان دييجو دالوت ليس للبيع رغم رحيله هذا الصيف.

وقال الصحفي الشهير إن يونايتد رفض وضع بند بأحقية الشراء لإيمانه بأن اللاعب يملك مستقبلاً مع الفريق وسيعود له مجدداً.