أخبار ميلان اليوم | مطاردة توفان وخطة فيورنتينا

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اهتمام ميلان بضم فلوريان توفان والاستعدادات لمباراة فيورنتينا بالدوري ضمن أخبار ميلان اليوم، 28 نوفمبر 2020.

مالديني يؤكد الاهتمام بتوفان

أكد باولو مالديني، عضو مجلس إدارة النادي، اهتمام ناديه بضم فلوريان توفان، النجم الفرنسي، في تصريحات مع "تيليفوت".

توفان ينتهي عقده بنهاية الموسم مع مارسيليا، السبب الذي أشار إليه مالديني في اهتمام ناديه بضمه، وأنه يختلف عن ما ضمه الفريق السنوات الماضية.

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"لاجازيتا" أكدت صحة كلام مالديني وأن ميلان يعمل بالفعل على الوصول لاتفاق مع الدولي الفرنسي قبل حتى نهاية الموسم.

محمد سيماكان يرحب باهتمام ميلان

توفان ليس اللاعب الوحيد الذي أشار مالديني إلى اهتمام الفريق به، ولكن أيضاً لاعب ستراسبورج محمد سيماكان.

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اللاعب علق بأن مالديني هو أعظم مدافع بالتاريخ وأنه فخر أنه تحدث عنه، وأنه سيرى بخصوص اهتمام ميلان به.

عودة ساليماكيرس أمام فيورنتينا

كشفت "توتوسبورت" أن أليكسيس ساليماكيرس قد تعافى من الإصابة وأصبح جاهزاً للمشاركة.

اللاعب البلجيكي بحسب التقرير قد يبدأ أساسياً أمام فيورنتينا بسبب غياب زلاتان إبراهيموفيتش.

الكشف عن قيمة ريبيتش وسيلفا

كشفت "بيلد" عن السعر الذي قيم به ميلان وآينتراخت فرانكفورت الثنائي أندريه سيلفا وأنتي ريبيتش.

وقُيم ريبيتش بخمسة ملايين، بينما اعتبر سعر سيلفا فقط ثلاثة ملايين يورو بحسب تقرير الصحيفة.