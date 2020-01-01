أخبار ميلان اليوم | رانجنيك يحدد طلباته، وإبراهميوفيتش يعشق "الرقصة الأخيرة"

ما هو جديد الديافولو؟

وضع ورالف رانجنيك لخطة عمل، وتعليق زلاتان إبراهيموفيتش على فيلم "الرقصة الأخيرة" لمايكل جوردان ضمن أخبار ميلان اليوم، 12 مايو 2020.

رانجنيك يحدد صفقات ميلان

كشفت صحيفة "لو ريبابليكا" الإيطالية أنّ رانجنيك طلب ميزانية لا تقل عن 80 مليون يورو خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت أنّه يهدف للتعاقد مع صفقات شابة، كما طلب عقدًا لمدة 5 سنوات مع سيطرة كاملة على العمل الرياضي داخل النادي.

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كما يرغب في تعيين من 18 إلى 20 فردًا في الجهاز الفني والإداري للنادي.

إبراهيموفيتش مُعجب بالرقصة الأخيرة

أبدى زلاتان إبراهيموفيتش إعجابه بالوثائقي "الرقصة الأخيرة" الخاص بجوردان مايكل، أسطورة السلة الأمريكية.

وقال زلاتان عبر حسابه بموقع "تويتر": "سعيد بمشاهدة الرقصة الأخيرة، الآن تستطيع رؤية كيف تلعب بجوار شخص بعقلية الفوز، سواء أعجبك أو لم يعجبك، وإن لم يعجبك فالأفضل ألا تلعب".

Nice to see The Last Dance.

Now you see how it is to play with a Winner.

Either you like it or not.

If not then dont play the game. pic.twitter.com/w2gDvuM4gY — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) May 12, 2020

باكيتا يرد على شائعات رحيله عن ميلان

كشف لوكاس باكيتا، لاعب ميلان، موقفه من الرحيل عن صفوف الروسونيري في ظل تقارير تربطته بنادي فيورنتينا.

وقال في تصريحات عبر حسابه بموقع "انستجرام": "ميلان بيتي، وأشعر بالسعادة لأنني أرتدي قميص هذا النادي العريق".

رانجنيك قد يحسم صفقة لاعب سالزبورج

كشفت تقارير صحفية إيطالية أنّ ميلان قد يُنهي صفقة اللاعب المجري دومينيك سزوبوسزلاي من صفوف سالزبورج النمساوي، حال نجح في التعاقد مع المدرب رالف رانجنيك.

وأشارت إلى أنّ هناك منافسة قوية على اللاعب وقيمته السوقية تصل إلى 30 مليون يورو.

مالديني يقترب من مغادرة ميلان

بحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن إدارة الروسونيري ترغب في بقاء باولو مالديني في منصبه بالنادي، ولكنّ استمراره يعني بقاء ستيفان بيولي.

وبسبب تمسك الإدارة بالتعاقد مع رانجنيك، فإن أسطورة ميلان قد يجد نفسه خارج أسوار سان سيرو.