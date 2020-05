أخبار ميلان اليوم | رانجنيك يحدد طلباته، وإبراهميوفيتش يعشق "الرقصة الأخيرة"

وضع ورالف رانجنيك لخطة عمل، وتعليق زلاتان إبراهيموفيتش على فيلم "الرقصة الأخيرة" لمايكل جوردان ضمن أخبار ميلان اليوم، 12 مايو 2020.

كشفت صحيفة "لو ريبابليكا" الإيطالية أنّ رانجنيك طلب ميزانية لا تقل عن 80 مليون يورو خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت أنّه يهدف للتعاقد مع صفقات شابة، كما طلب عقدًا لمدة 5 سنوات مع سيطرة كاملة على العمل الرياضي داخل النادي.

كما يرغب في تعيين من 18 إلى 20 فردًا في الجهاز الفني والإداري للنادي.

أبدى زلاتان إبراهيموفيتش إعجابه بالوثائقي "الرقصة الأخيرة" الخاص بجوردان مايكل، أسطورة السلة الأمريكية.

وقال زلاتان عبر حسابه بموقع "تويتر": "سعيد بمشاهدة الرقصة الأخيرة، الآن تستطيع رؤية كيف تلعب بجوار شخص بعقلية الفوز، سواء أعجبك أو لم يعجبك، وإن لم يعجبك فالأفضل ألا تلعب".

Nice to see The Last Dance.

Now you see how it is to play with a Winner.

Either you like it or not.

If not then dont play the game. pic.twitter.com/w2gDvuM4gY