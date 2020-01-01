أخبار ميلان اليوم | لاعب ريال مدريد يقترب ومنافسة مع روما ونابولي

ما هو جديد الروسونيري؟

المنافسة مع روما ونابولي وصفقة ثنائية منتظرة يتصدران ضمن أبرز أخبار ميلان اليوم، 10 يونيو 2020.



ميلان ينافس روما على ماندراجورا

أكد موقع "ميلان لايف" أن الروسونيري عاد من جديد لإبداء اهتمامه برولاندو ماندراجورا الذي سيفعل يوفنتوس بند إعادة الشراء في عقده ليعود مقابل 26 مليون يورو.



ميلان الذي يرى في اللاعب مستقبل خط الوسط مع إسماعيل بن ناصر سيجد منافسة قوية من روما الذي يرغب في الحصول على خدمات اللاعب.



عودة لباكايوكو

حسب موقع ميلان نيوز، فإن الروسونيري وضع الفرنسي تيموي باكايوكو ضمن اهتماماته للصيف المقبل.

لاعب تشيلسي الذي أنهى إعارته لموناكو مؤخرًا بعد انتهاء الموسم قد يعود مجددًا لصفوف ميلان الذي لعب له قبل موسمين ولكن هذه المرة بعقد انتقال دائم.

المزيد من الفرق

ميلان وضع أكثر من خيار لعدم خط الوسط في ظل حرصه على الحصول على أهدافه في سوق الانتقالات مبكرًا ويعد باكايوكو الخيار الأول من بينها.

نابولي يحاول خطف هدف ميلان

حسب الصحفي الموثوق دي مارزيرو، فإن نابولي دخل على خط التعاقد مع دومينيك سوبوسلاي لاعب وسط سالزبورج.

اللاعب المقدر قيمته بـ25 مليون يورو أصبح ضمن أهداف نابولي الآن ولكنه ليس الهدف الأول وعلى العكس يبدو اهتمام ميلان به جديًا للغاية.

صفقة ثنائية مع رمضاني

أكدت شبكة سكاي سبورت في إيطاليا أن ميلان يريد الحصول على خدمات الثنائي أنتي ريبيتش ولوكا يوفنتوس والمفاوضات بدأت بالفعل مع فالي رمضاني وكيل أعمال الثنائي.

ريبيتش يريد البقاء في ميلان بعد المستوى الذي قدمه مع الروسونيري ولا يمانع يوفيتش الرحيل عن ريال مدريد في ظل عدم مشاركته بشكل منتظم.

سكاي سبورت أشارت إلى أن ميلان سيحاول الحصول على يوفيتش على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

ياريس يستهدف باكيتا

حسب "لو10 سبورت" فإن باريس سان جيرمان لم يُخرج كارلوس باكيتا من حساباته خلال سوق الانتقالات الصيفي.

ويحاول باريس التعاقد مع إسماعيل بن ناصر والذي يرفض ميلان تمامًا التخلي عنه وقد يعود من جديد لمحاولة ضم باكيتا في ظل سعره الذي لن يتخطى 35 مليون يورو مقارنةً بالهدف الآخر سافيتش الذي سيصل سعره إلى ضعف الرقم على الأقل.

قلق من منافسة إيفرتون ولاتسيو

حسب كالتشيو ميركاتو، فإن ميلان سيتقدم بخطوات متسارعة للحصول على خدمات الهولندي ممفيس ديباي لاعب ليون وسط منافسة من إيفرتون ولاتسيو.

اللاعب الذي اقترب من العودة بعد الإصابة بالرباط الصليبي سيقدم ميلان عرضًا يصل إلى 30 مليون يورو حيث يعد اللاعب المفضل لرالف رانجنيك المدير الفني المنتظر.

ريال مدريد يدخل على خط التعاقد مع بن ناصر

أكد "فوت ميركاتو" أن ريال مدريد انضم لقائمة المهتمين بالحصول على خدمات الجزائري إسماعيل بن ناصر مع مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

يرى زيدان في بن ناصر اللاعب المناسب للتواجد مع كاسيميرو في خط وسط ريال مدريد الدفاعي ومستعد لتقديم عرض يصل إلى 50 مليون يورو في ظل رفض ميلان التخلي عن اللاعب.

ميلان على بعد خطوة من لاعب سالزبورج

كشفت تقارير صحفية اليوم أن نادي ميلان أصبح قريبًا للغاية من حسم صفقة اللاعب دومينيك سزوبوسزلاي من صفوف سالزبورج النمساوي.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "توتو ميركاتو ويب" والذي أكد أن الصفقة ستتم الآن عن أن ينضم اللاعب للفريق في يناير المقبل مقابل حوالي 22 مليون يورو.

ميلان الأقرب لضم نجم فيرونا

نادي ميلان يسعى للحصول على خدمات اللاعب ماتيو بيسينا المعار لصفوف هيلاس فيرونا حاليًا، لاعبه السابق الذي انضم لصفوف أتالانتا في صيف 2017.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" فالفريق يملك الأفضلية في الحصول على خدماته حيث يتواجد في عقده مع أتالانتا نسبة إعادة بيع من حق ميلان تقدر بحوالي 40%، ستعود للفريق الميلاني لو دفعها.

مصادر دخل إضافية

بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" فنادي ميلان يسعى لتوفير مصادر دخل إضافية في الفترة المقبلة للاستعانة بها في سوق الانتقالات الصيفية.

أبرز تلك المصادر بحسب ما أوضحت الصحيفة ستكون من بيع الثنائي لوكاس باكيتس وفرانك كيسي مع بداية سوق الانتقالات.

هدف جديد من إسبانيا

حسب موقع ميلان نيوز، فإن الروسونيري أبدى اهتمامًا بالتعاقد مع مارك روكا لاعب وسط إسبانيول الإسباني الذي ينتهي تعاقده في 2022.

يعاني ميلان من مشاكل في خط الوسط مع عدم وضوح الرؤية بخصوص مستقبل الثنائي فرانك كيسي وكارلوس باكيتا إلى جانب وجود عروض خارجية للجزائري إسماعيل بن ناصر.

منافسة مع ليفربول

يتنافس إيه سي ميلان مع ليفربول وأياكس وأيندهوفن على ضم راف فان دين بيرج مدافع زفوله الهولندي والذي تم تشبيه بماتيس دي ليخت مدافع يوفنتوس.

المدافع صاحب الـ16 عامًا وقع عقدًا مع ناديه ينتهي في 2022 وينتظر له الكثير مستقبل باهر مع ظهور مؤشرات قوية لذلك.