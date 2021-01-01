أخبار ميلان اليوم | كورونا يضرب نجوم الفريق ولاعب يوفنتوس السابق يقترب

ما هو جديد الروسونيري؟

إصابة نجوم الفريق بفيروس كورونا واقتراب ماريو ماندجوكيتش من الانضمام ضمن أخبار ميلان اليوم، 17 يناير 2021.

إصابة تيو وتشالهان أوغلو بفيروس كورونا

أعلن ميلان عن إصابة الثنائي تيو هيرنانديز وهاكان تشالهان أوغلو بفيروس كورونا، في ضربة قوية للفريق.

اللاعبان أتا الفحص الخاص بهما إيجابي، وبالتالي سيخضعان للعزل ويغيبان عن لقاء الفريق المقبل أمام كالياري على الأقل.

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خطوات تفصل ميلان عن ماندجوكيتش

كشفت عدة مصادر أن ميلان على بعد خطوات من إتمام صفقة ماريو ماندجوكيتش بشكل مجاني.

اللاعب الكرواتي سينضم بعقد لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم بحسب "لاجازيتا" التي أشارت إلى وجود اجتماع حاسم الأحد لحسم الصفقة.

ميلان يرفع عرضه لتشالهان أوغلو

"لاجازيتا" ذكرت أن ميلان رفع عرضه للتركي هاكان تشالهان أوغلو من أجل تمديد عقده في المفاوضات الجارية بين الطرفين.

متوسط الميدان الغائب عن التدريبات في الأيام الماضية يطلب خمسة مليون يورو موسمياً، بينما وصل عرض ميلان إلى أربعة ملايين بحسب التقرير.

مدافع تشيلسي قريب

"فابريزيو رومانو" ذكر أن ميلان في مفاوضات متقدمة مع تشيلسي لضم فيكايو توموري على سبيل الإعارة لتدعيم الدفاع.

اللاعب الشاب منفتح على فرضية ميلان رغم تعدد العروض، ويتفاوض الناديان الآن على صيغة أحقية الشراء، إذ يرغب ميلان في تخفيض المبلغ البالغ 30 مليون يورو الذي يطلبه تشيلسي.