أخبار ميلان اليوم | كورونا تضرب الفريق، وكيسي يؤكد البقاء

تعرف على أهم أخبار ميلان لليوم الإثنين الموافق الـ 26 من أكتوبر.

تصريحات فرانك كيسي عن البقاء، وإصابة هاوجي ودوناروما بفيروس كورونا وعودة أنتي ريبيتش بالإضافة للإشادة ببيولي ضمن أهم أخبار ميلان لليوم الإثنين الموافق الـ 26 من أكتوبر.

كيسي: ميلان هو جلدي الثاني

فرانك كيسي لاعب ميلان أكد أن فكرة الرحيل عن النادي لم تظهر في رأسه أبدًا خلال الفترة الماضية خلال تصريحات له مع "بي بي سي".

وقال كيسي: "ارتداء ذلك القميص يمنحني الكثير من الفخر، وميلان مثل جلدي الثاني، أنا بعمر الـ 23 لكنني من أكثر اللاعبين خبرة هنا، وأريد أن أكون مثلًا أعلى للصغار".

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هاوجي ودوناروما يغيبان بسبب كورونا

أظهرت المسحات التي أجراها الجهاز الطبي في نادي روما بالأمس إصابة الثنائي جيانلويجي دوناروما حارس المرمى والجناح الجديد هاوجي بفيروس كورونا.

وبحسب ما ذكر النادي في بيان رسمي فهناك ثلاثة أعضاء من الجهاز الفني أصيبوا بالفيروس أيضًا وتم عزل الجميع، على أن تقام مباراة روما في موعدها.

ميلان يعلن إصابة دوناروما وأربعة آخرين بكورونا

تحديد موعد عودة ريبيتش

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن موعد عودة اللاعب أنتي ريبيتش لتشكيل ميلان من جديد بعد غيابه في الفترة الماضية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت"، والتي أكدت أن اللاعب سيتواجد على مقاعد البدلاء يوم الخميس أمام سبارتا براج في الدوري الأوروبي.

نجم ميلان السابق: بيولي أعاد للميلان هويته

أشاد نجم ميلان السابق والتر نوفيلينو بالمدرب ستيفانو بيولي المدير الفني وبما يقدمه خلال الفترة الماضية خلال تصريحات صحفية.

وقال والتر: "ميلان أصبح له شخصيته وطريقة لعبه بغض النظر عن العناصر داخل الملعب، هذا الفريق يملك ثقة كبيرة، وبيولي يجعل الفريق يلعب بأبسط الطرق".