أخبار ميلان اليوم | كشف طبيعة إصابة ريبيتش وتعثر مفاوضات ضم المدافع

تعرف على أهم أخبار ميلان لليوم الإثنين الموافق الـ 28 من سبتمبر 2020.

التفاوض مع وكيل ينس هاوجي والكشف عن طبيعة إصابة أنتي ريبيتش بالإضافة لتعثر مفاوضات ضمن المدافع ضمن أهم أخبار ميلان لليوم الإثنين الموافق الـ 28 من سبتمبر 2020.

وكيل ينس هاوجي في ميلانو

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن وكيل اللاعب الشاب ينس هاوجي تواجد اليوم في ميلانو للجلوس مع إدارة ميلان بشأن انتقال اللاعب.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد أن وكيل اللاعب تلقى أربعة عروض، لذلك سيحاول ميلان أن ينهي الأمور سريعًا.

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الكشف عن طبيعة إصابة ريبيتش

كشف نادي ميلان اليوم عن طبيعة إصابة لاعبه أنتي ريبيتش التي تعرض لها في الساعات الماضية، من خلال بيان رسمي أصدره النادي.

وأكد النادي أن الإصابة كانت خع في الكوع، ولا توجد أي كسور ومن المفترض أن يخضع للعلاج لمدة عشرة أيام قبل أن يتم فحصه من جديد.

ينس هاوجي يستعجل الرحيل

كشف اللاعب الشاب ينس هاوجي لاعب بودو جليمت أنه يسعى بكل ما لديه من قدرة الخروج من فريقه في الفترة المقبلة، يأتي هذا في الوقت الذي يهتم ميلان بضمه.

وقال اللاعب في تصريحات نقلها صحفي عامل في شبكة "ESPN": "بالبقاء هنا أنا أضيع بعض الوقت الثمين".

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تعثر مفاوضات المدافع

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي فيورنتينا يصعب من عملية رحيل مدافعه نيكولا ميلينكوفيتش لصفوف ميلان.

يأتي هذا في الوقت الذي يتمسك فيه سلتيك بمدافعه كريستوفر آيير، لذلك يفكر ميلان في الاتجاه لضم ويسلي فوفانا من سانت إيتيان أو ماتيا ناستاسيتش من شالكه.