أخبار ميلان اليوم | عودة بن ناصر وإبراهيموفيتش يزامل حفيد مالديني

ما هو جديد الديافولو؟

تعافي إسماعيل بن ناصر وتواصل غياب زلاتان إبراهيموفيتش ضمن أخبار ميلان اليوم، 12 ديسمبر 2020.

بن ناصر جاهز لبارما

"توتوسبورت" أوضحت أن إسماعيل بن ناصر أصبح جاهزاً للعودة والمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة والعودة للتدرب بشكل طبيعي.

اللاعب ينتظر أن يلعب أساسياً مساء الأحد في سهرة الدوري أمام بارما على ملعب "سان سيرو".

المزيد من الفرق

تواصل غياب إبراهيموفيتش

ذكرت "توتوسبورت" أن زلاتان إبراهيموفيتش لم يستعد بعد جاهزيته للمشاركة في المباريات رغم عودته للتدريبات الفردية.

السويدي لن يشارك أمام بارما الأحد، ولكن عودته قد تكون في منتصف الأسبوع عندما يسافر ميلان للقاء جنوى.

إبراهيموفيتش: لن أعتزل قريبًا وميلان لم يفز بشيء بعد

المزيد من هنا.

إبراهيموفيتش: أريد مزاملة حفيد مالديني

وفي نفس الحوار مع "بي بي سي"، قال إبراهيموفيتش إنه يريد الاستمرار في الملاعب لفترة طويلة مقبلة بعد أن عاصر أكثر من حقبة.

وضرب السويدي مثلاً بمزاملته حالياً لدانييلي مالديني بعد أن لعب أمام الوالد باولو، وقال إنه يريد أن يلعب أيضاً أمام نجل دانييلي إذا أمكن.

بيولي: ميلان لا يصح أن يفكر في الدوري

قال ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، مع "سبورتس ويك" إن تفكير الفريق في السكوديتو ليس منطقياً بعد أن حل على بعد 17 نقطة عن صدارة الموسم الماضي.

وذكر المدير الفني أن الهدف الموسمي هو التحسن باستمرار والنمو، وأوضح أنه يناسب المجموعة الحالية في الفريق، كما أبدى سعادته بلقب الشخص العادي.

ووصف المدرب إبراهيموفيتش بالحيوان داخل الملعب ولكن الشخص الطيب خارجه والمتعاون، وكشف عن أنه أصيب بالمفاجأة من ضخامته في اللقاء الأول بينهما.