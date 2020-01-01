أخبار ميلان اليوم | عودة إبراهيموفيتش والاقتراب من نجم نابولي

تعرف على آخر أخبار ميلان ليوم الثلاثاء الموافق الخامس من مايو 2020.

صفقات عديدة يستعد ميلان لحسمها بحسب تقارير صحفية، وقرب عودة زلاتان إبراهيموفيتش من السويد ورغبة تورينو في الحصول على خدمات بيولي، ضمن أبرز أخبار ميلان ليوم الثلاثاء الموافق الخامس من مايو 2020.

ميلان يصارع أرسنال على لاعب سالزبورج

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي ميلان يسعى للحصول على خدمات اللاعب دومينيك سزوبوسزلاي من صفوف ريد بول سالزبورج.

اللاعب نفسه يسعى نادي أرسنال للحصول على خدماته بسبب مستواه الطيب الذي يقدمه في وسط ملعب فريقه بالأشهر الماضية.

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رالف رانجنيك يرفض منصب المدير الفني

يرفض المدرب الألماني رالف رانجنيك أن يكون المدير الفني لفريق ميلان خلال الموسم المقبل رغم سعي إدارة النادي لذلك.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" فرانجينك يفضل العمل كمدير رياضي في صفوف ميلان وهو ما يتيح له اختيار اللاعبين.

نجم أودينيزي تحت الأنظار

كشفت تقارير صحفية اليوم أن نادي ميلان مهتم بالحصول على خدمات اللاعب رودريجو دي بول من صفوف أودينيزي في الصيف المقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "تودو فياتشيس"، حيث أكد أن إدارة النادي معجبة بما يقدمه اللاعب ومستعدة لصراع روما وإنتر ونابولي وفيورنتينا على خدماته.

تورينيو يريد بيولي

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي تورينو يسعى للحصول على خدمات المدرب ستيفانو بيولي المدير الفني الحالي لميلان في الصيف المقبل.

مستقبل بيولي في صفوف ميلان يعد في خطر في ظل رغبة إدارة النادي في استقدام المدرب رالف رانجنيك خلال الموسم المقبل.

أليكسيس ساليمايكيرس مطلوب بشكل نهائي

نادي ميلان يسعى بكل ما أوتي من قوة من أجل حسم صفقة ضم اللاعب أليكسيس ساليمايكيرس بشكل نهائي من صفوف أندرلخت البلجيكي.

وبحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" فهناك اتفاق بالفعل على ضم اللاعب بشكل نهائي لكن ميلان يسعى لتخفيض قيمة الصفقة.

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إبراهيموفيتش جاهز للعودة

أوضحت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" أن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان مستعد للعودة لإيطاليا بعد أن أمضى الأسابيع الأخيرة في السويد.

إبراهيموفيتش سيمضي 14 يومًا في الحجر الصحي عندما يعود كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا المميت.

الاتفاق مع ميرتينز

بحسب ما أوضحت صحيفة "لا ستامبا" فميلان قد دخل في المرحلة الجادة من المفاوضات مع ديريس ميرتينز نجم فريق نابولي الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري من أجل ضمه بشكل مجاني في الصيف.