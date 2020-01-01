أخبار ميلان اليوم | صور مسربة للملعب الجديد والاتفاق مع دوناروما على البقاء

تعرف على أهم أخبار ميلان لليوم 22 من شهر يونيو 2020.

تجديد تعاقد جيانلويجي دوناروما، والصور الجديدة لملعب سان سيرو وصفقات الصيف المقبل، ضمن أهم أخبار ميلان لليوم 22 من يونيو.

رانجنيك يريد نجم هوفنهايم

يسعى رالف رانجنيك المدرب المنتظر لنادي ميلان للحصول على خدمات اللاعب ميلايرو بوجارد من صفوف هوفنهايم الألماني.

جاء هذا بحسب ما علمت النسخة الإيطالية من جول.كوم، حيث يعد نجم وسط الملعب الشاب ضمن أبرز اهتمامات المدير الفني القادم للفريق.

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ميلان يعاني من منافسة الألمان على نجم كلوب بروج

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن محاولة نادي ميلان للحصول على خدمات اللاعب كريبين دياتا من صفوف كلوب بروج البلجيكي لن تكون سهلة.

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وبحسب ما ذكر موقع "ميلان نيوز" فالثنائي الألماني فولفسبورج وبوروسيا مونشنجلادباخ مهتمان أيضًا بالحصول على خدمات اللاعب في الصيف.

نشر صورًا جديدة لملعب سان سيرو الجديد

انتشرت اليوم المزيد من الصور الجديدة الخاصة بملعب مدينة ميلانو الجديد، وهي التي أظهرت الحفاظ على بعض معالم ملعب سان سيرو الحالي.

وكان المشروع الذي تم الإعلان عنه قبل أسابيع قد لاقى الكثير من الانتقادات بسبب اختفاء المعالم المعرفة للملعب التاريخي للمدينة.

📸 Some new images of the #nuovostadiomilano project have emerged...



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🏟🔴⚫️ pic.twitter.com/u0hKXofRnn — SempreMilan (@SempreMilanCom) June 8, 2020

نجم تشيلسي يوافق على تخفيض راتبه من أجل ميلان

أوضحت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن اللاعب تيموي باكايوكو يوافق على تخفيض عقده وراتبه الحالي مع نادي تشيلسي من أجل الانضمام لميلان.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ميلان نيوز"، والذي شدد أن اللاعب يريد العودة لميلان من جديد بعدما أمضى فترة إعارة ليست ناجحة في صفوف موناكو.

ميلان يضع تركيزه على مراهق سالزبورج

أوضحت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي ميلان يسعى لتركيز جهوده على ضم اللاعب دومينيك سزوبوسزلاي من صفوف ريد بول سالزبورج.

وبحسب ما ذكر موقع "ميلان نيوز" فاللاعب يعد من أهداف نادي لاتسيو أيضًا، مما يصعب من مهمة ميلان في الحصول على خدماته.

ميلان يقترب من حسم تجديد دوناروما

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي ميلان أصبح قريبًا من حسم تجديد حارس مرماه جيانلويجي دوناروما، بالرغم من الحد الأقصى للرواتب الذي تم تحديده.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "سامبري ميلان"، والذي أكد أن العقد الجديد سيكون حتى موسم 2022-2023، وتتبقى عليه تفاصيل بسيطة للغاية حتى يتم التوصل لاتفاق نهائي بشأنه.