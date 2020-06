أخبار ميلان اليوم | صور مسربة للملعب الجديد والاتفاق مع دوناروما على البقاء

تجديد تعاقد جيانلويجي دوناروما، والصور الجديدة لملعب سان سيرو وصفقات الصيف المقبل، ضمن أهم أخبار ميلان لليوم 22 من يونيو.

يسعى رالف رانجنيك المدرب المنتظر لنادي ميلان للحصول على خدمات اللاعب ميلايرو بوجارد من صفوف هوفنهايم الألماني.

جاء هذا بحسب ما علمت النسخة الإيطالية من جول.كوم، حيث يعد نجم وسط الملعب الشاب ضمن أبرز اهتمامات المدير الفني القادم للفريق.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن محاولة نادي ميلان للحصول على خدمات اللاعب كريبين دياتا من صفوف كلوب بروج البلجيكي لن تكون سهلة.

وبحسب ما ذكر موقع "ميلان نيوز" فالثنائي الألماني فولفسبورج وبوروسيا مونشنجلادباخ مهتمان أيضًا بالحصول على خدمات اللاعب في الصيف.

انتشرت اليوم المزيد من الصور الجديدة الخاصة بملعب مدينة ميلانو الجديد، وهي التي أظهرت الحفاظ على بعض معالم ملعب سان سيرو الحالي.

وكان المشروع الذي تم الإعلان عنه قبل أسابيع قد لاقى الكثير من الانتقادات بسبب اختفاء المعالم المعرفة للملعب التاريخي للمدينة.

📸 Some new images of the #nuovostadiomilano project have emerged...



🤔 Thoughts?



🏟🔴⚫️ pic.twitter.com/u0hKXofRnn