أخبار ميلان اليوم | صفقتان من ريال مدريد وحسم مستقبل إبراهيموفيتش

تعرف على آخر أخبار ميلان لليوم الـ 26 من أغسطس 2020.

حسم صفقة من ريال مدريد وانتظار الأخرى وإعلان أول تحضيرات الموسم الجديد ضمن أهم أخبار ميلان لليوم الـ 26 من أغسطس 2020.

صفقة يوفيتش تقترب

صديقة يوفيتش تنقله من ريال مدريد إلى ميلان

مستقبل إبراهيموفيتش

الأمور حُسمت .. إبراهيموفيتش على بعد خطوة من التجديد لميلان

يوفيتش لن يأتي وحيدًا

حسب سكاي سبورت، فإن إيه سي ميلان اتفق مع ريال مدريد على انتقال لاعبه براهيم دياز الصيف الحالي.

اللاعب سينتقل معارًا مع إمكانية الشراء حسب اتفاق الناديين في انتظار الاتفاق بين النادي ودياز على الشروط الشخصية.

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أول المباريات التحضيرية

أعلن نادي إيه سي ميلان عن أول مبارياته استعدادًا لموسم الجديد بمواجهة نوفارا أحد أندية الدرجة الثالثة يوم 2 سبتمبر.

النادي عاد للتدريبات أمس استعدادًا للموسم الجديد الذي من المقرر أن يبدأ يوم 19 سبتمبر المقبل.

نجم ريال مدريد يرفض ميلان

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ميلان يسعى للحصول على خدمات اللاعب داني سيبايوس نجم ريال مدريد الذي أمضى الموسم الماضي معارًا للآرسنال .

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد أن سيبايوس رفض الفكرة ومتمسك بتمديد إعارته في آرسنال والعمل مع ميكيل أرتيتا.

ميلان يقترب من حسم صفقة نجم تشيلسي

نادي ميلان أوشك على حسم صفقة ضم اللاعب تيموي باكايوكو من صفوف تشيلسي الإنجليزي بعدما تقدم في المفاوضات بشكل واضح مع الفريق اللندني.

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جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت"، والتي أكدت أن الصفقة ستكون إعارة مع شرط الشراء النهائي مقابل حوالي 30 مليون يورو بشكل إجمالي.