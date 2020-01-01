أخبار ميلان اليوم | صفقة سويدية واتصالات مع يوفيتش

ما هو جديد الروسونيري؟

انتهاء الفريق من ضم لاعب مالمو الشاب وفتح المفاوضات مع مهاجم ريال مدريد لوكا يوفيتش ضمن أخبار ميلان اليوم، 9 يوليو 2020.

بيوركلند في ميلانو

نجح ميلان في حسم التعاقد مع لوكاس بيوركلند، لاعب مالمو الشاب، ويخضع صباح اليوم للفحوصات الطبية بميلانيلو تمهيداً لتوقيع العقود.

متوسط الميدان الهجومي الشاب كان محط صراع مع عديد الأندية الإيطالية، أهمها إنتر، ولكن نجح ميلان في حسم الصفقة بالساعات الماضية.

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مفاوضات مع يوفيتش

ذكرت "توتوسبورت" أن مسؤولي ميلان بدأوا في الاتصالات مع وكلاء مهاجم ريال مدريد لوكا يوفيتش من أجل التوصل لصيغة لضمه.

ويدور الحديث عن إعارة لمدة موسمين مع إلزامية الشراء، ولكن المعضلة في راتب اللاعب البالغ خمسة ملايين يورو، والذي يحاول ميلان تقليصه.

الرئيس يلمح لاقتراب رانجنيك

لمح باولو سكاروني، رئيس ميلان، مع "كورييري ديلا سيرا" لاقتراب التعاقد مع المدرب الألماني رالف رانجنيك في الأيام القادمة.

عند سؤاله عن رانجنيك، رد سكاروني بأنه يثق في اختيارات مدير النادي إيفان جازيديس، كما صرح بأن الحديث عن مستقبل باولو مالديني يجب أن يوجه له شخصياً.

وعلق الرئيس على مسألة الملعب الجديد بأنه يفترض أن يكون جاهزاً بحلول 2024، مشدداً على سعادته الكبيرة بعد الانتصار الساحق على يوفنتوس.

بريشيا يستغل ميلان للضغط على إنتر

"توتوسبورت" أوضحت أن ماسيمليانو سيلينو، رئيس بريشيا، يستغل اهتمام ميلان بنجمه ساندرو تونالي من أجل إجبار إنتر على التحرك وحسم الصفقة.

إنتر يملك اتفاقاً مع اللاعب، ولكن لم يتوصل لصيغة بعد مع الرئيس، إذ يرفض الأخير عرض إنتر بالإعارة وإلزامية الشراء مقابل قرابة 35 مليون يورو.