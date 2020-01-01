أخبار ميلان اليوم | صراع مع ريال مدريد وبرشلونة وبديل تونالي!

تعرف على أهم أخبار ميلان لليوم الإثنين الموافق الـ 21 من ديسمبر 2020.

الرغبة في ضم نجم ريال مدريد بالإضافة لمزاحمة برشلونة على ممفيس ديباي ودخول سوق الانتقالات من أجل دعم وسط الملعب ضمن أهم أخبار ميلان لليوم الإثنين الموافق الـ 21 من ديسمبر 2020.

ريال مدريد يرفض عرض ميلان

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ريال مدريد يرفض التخلي عن اللاعب لوكا يوفيتش بالطريقة التي طلبها ميلان مؤخرًا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن النادي الإيطالي طلب ضم اللاعب لفترة إعارة مع وجود بند أحقية شراء.

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ميلان يزاحم برشلونة على ديباي!

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي ميلان بدأ الاستفسار عن اللاعب الهولندي ممفيس ديباي نجم ليون الفرنسي.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ميلان نيوز"، والذي أكد أن النادي يدرك طلبات اللاعب المادية ورغبته في الانضمام لبرشلونة، بالرغم من ذلك أراد الاستفسار عن إمكانية ضمه.

وسط الملعب ضمن أولويات سوق الانتقالات

أوضحت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي ميلان مهتم بالحصول على خدمات اللاعب الفرنسي الشاب بوباكاري سوماري للاعب ليل.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ميلان نيوز"، والذي أكد أن اللاعب ضمن قائمة من نجوم وسط الملعب الذين يتابعهم النادي لضم أحدهم.

بيولي يجد بديل تونالي في لقاء لاتسيو

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن المدرب ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي ميلان قد استقر على خطته لمواجهة لاتسيو.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت"، والتي أكدت أن المدير الفني يريد الدفع بدافيدي كالابريا أو هاكان تشالهان أوغلو حال لم يكن ساندرو تونالي جاهزًا للمواجهة.